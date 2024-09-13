朝鲜时隔73天再次发动试射导弹挑衅……会不会发动“十月惊奇”. September. 13, 2024 07:51. . 朝鲜昨天上午在平壤一带发射数枚短程弹道导弹，向东海方向飞行了360多公里。如果将发射方向转向南方，可以打击首尔、大田等大城市和主要军事设施。朝鲜的弹道导弹挑衅距离7月1日声称搭载4.5吨级超大型弹头的新型战术弹道导弹发射，过去了73天。 一度沉寂的朝鲜重新发起弹道导弹挑衅非同寻常。上个月韩美举行大规模联合军演后，朝鲜当时并没有用各种导弹挑衅进行应对。有观察人士认为，朝鲜为修复7月底发生的水灾，没有余力，但最近又接连放飞垃圾气球，昨天甚至发射导弹，再次进行综合挑衅。虽然这与俄罗斯和中国在半岛东部海域和鄂霍次克海开始联合军演不无关系，但朝鲜的目的似乎更远。 此次导弹挑衅是在11月5日美国总统选举前夕副总统哈里斯和前总统特朗普进行电视辩论的第二天进行的。前一天的电视讨论过程中，虽然短暂提到了朝鲜和金正恩，但被其他话题所掩盖而并不突出。由此可见，朝核问题在美国对外政策上也是被抛在脑后的关注之外，但朝鲜绝不会像过去选举时那样，错过通过武力示威展示存在感、提高身价的绝佳机会。 此前，朝鲜彻底拒绝与美国进行对话，迅速乘上了新冷战的气流。虽然紧贴着中国和俄罗斯，得到了两国的庇护，但朝鲜想要获得所希望的事实上有核国家的地位，就必须与美国进行谈判。金正恩上个月初再次使用“对话”一词，也是因为考虑到了与即将上台的美国政府进行对话。其中还包含着在目前的势均力敌的竞争中，朝鲜变数可以决定胜负的打算。 因此，拜登政府很早就开始警惕朝鲜-俄罗斯合作带来“十月惊奇”即10月份突然挑衅的可能性，最近在韩美间举行的延伸威慑高级别会议上也评价称：“不能排除在总统选举前后发动重大挑衅的可能性。”发射洲际导弹、进行第七次核试验等大型挑衅究竟会对美国总统选举产生多大影响尚是疑问。不过，根据可能发生的挑衅情况，制定应对计划，进行彻底的应对是韩美同盟的责任。

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