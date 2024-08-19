电动汽车火灾等事故频发，比非电动汽车多四分之一. August. 19, 2024 08:40. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 据统计，最近5年间每1万辆电动汽车中火灾、爆炸事故件数，在最近一年大幅增加。据调查，电动汽车因事故造成的损失额也比非电动汽车大得多。据保险开发院18日透露，2019年至2023年5年间，因火灾、爆炸而发生的电动汽车自身车辆损失担保事故件数为53件，每1万辆电动汽车中有0.93辆。而2018年至2022年的电动汽车火灾、爆炸事故件数为29件，每1万辆电动汽车中有0.78辆。1年内，5年事故频度每1万辆增加了0.15辆。 火灾、爆炸事故的比率，电动汽车和非电动汽车持平。2019年至2023年，非电动汽车火灾、爆炸事故件数为6256辆，每1万辆中事故件数为0.90辆。但事故造成的损失额方面，电动汽车更高。到去年为止的5年间，每起火灾、爆炸事故的损失额电动汽车为1314万韩元，是非电动汽车（693万韩元）的1.9倍。保险开发院解释说：“电动汽车不仅高电压电池、电子控制装置、传感器等零部件费用昂贵，平均修理时间也很长。” 包括火灾、爆炸事故在内的全体事故频率中，电动汽车比非电动汽车多25%左右。电动汽车的汽车担保事故总数为62266辆，每1万辆电动汽车中有1096辆。同期，非电动汽车的自车担保事故总数为614.2573万辆，以每1万辆为标准计算，为880辆。电动汽车每起事故的损失额为296万韩元，比非电动汽车178万韩元高出66%。 对于电动汽车事故率高于非电动车的原因，保险开发院分析称：“这是因为电动汽车以有利的燃效平均行驶距离较长，更容易暴露在事故危险中。出于电动汽车的特性，可以快速加速也产生了影响。”

한국어