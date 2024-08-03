“狱中殉国”的独立英雄们的照片复原成身穿韩服的样子. August. 03, 2024 07:26. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 国家报勋部和宾格瑞在光复节第79周年前夕，利用人工智能（AI）技术，将87名狱中殉国的独立有功者的照片复原成了身穿韩服的样子。其宗旨是，让对抗日本帝国主义而遭受牢狱之灾后殉国的有功者成为新的英雄。名为“第一次穿的光复”的该活动的对象是狱中殉国的独立运动家中，最后留下身穿日本帝国主义监视对象人物卡等囚衣照片的87人。其中包括柳宽顺烈士（1902~1920年）、安重根（1879~1910年）、姜宇奎义士（1855~1920年）、安昌浩（1878~1938年）、申采浩先生（1880~1936年）等。 在大韩帝国担任驻德、驻法公使馆参事官、《乙巳条约》签订后前往中国北京展开抗日运动的赵镛夏知事（1882~1937年）复原前后的照片大不相同，吸引了人们的视线。生前曾说“站在倭人法官面前，连上天都感到羞愧”，并留下自己脸上涂着墨水的囚衣照片的赵知事，从穿着韩服的照片中找回了原来的面孔。 代表性的抗日民族诗人李源禄知事（笔名李陆史•1904~1944年）就像在自己的诗《青葡萄》中写的“听说我想要的客人会带着疲惫的身体穿着青布来找我”句子那样，被复原成了穿着蓝色韩服的样子。 用于复原的韩服由首位在纽约大都会博物馆和巴黎卢浮宫博物馆举行邀请时装秀的韩国设计师金惠顺（音）制作。报勋部表示，金某制作的韩服将在光复节前夕以实物形式送给6名在世的爱国志士。 同时，报勋部将通过网上图片展、纪录片、电视、版面、户外广告等向国民展示复原的独立运动家照片。

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