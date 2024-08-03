沦落为政治斗争工具的美国大法官终身制. August. 03, 2024 07:26. . 三权分立，特别是司法部门的独立，被认为是美国成为最强大国家的主要动力。特别是赋予9名联邦大法官终身职，保障信念判决起到了主要作用。此后，虽然与自己的意愿不同，但尊重司法部门判断的历届总统、知道该自行退位的几名大法官也做出了明智的决定。 但是，从最近想随心所欲地左右司法部门的前现任白宫主人、不知道“勇退”的大法官比比皆是的情况来看，这一美丽的传统似乎也已经寿终正寝。 首先是拜登总统。他表示将提议新的法案，把大法官的任期缩短到18年，来改变9名大法官中有6名是保守倾向的现有最高法院人员结构。他明知由于共和党占多数的众议院的反对，不可能在国会获得通过，仍执意公开讨论，很大程度上是为了在11月总统选举前夕集结反对最高法院废除堕胎权和少数族裔优待政策、对共和党总统候选人特朗普作出一系列有利判决的进步倾向选民。 这一尝试无法摆脱“只许州官放火，不许百姓点灯”的批评。他和民主党在进步倾向法官比现在多的时候并没有把终身制当作问题。但在总统选举3个月前突然要改变建国后维持了248年的制度，谁不会怀疑他的真实意图呢？ 特朗普在“只许州官放火，不许百姓点灯”方面也毫不逊色。2016年2月保守倾向的大法官安东尼·斯卡利亚去世后，时任总统奥巴马提名司法部长梅里克·加兰德为新大法官。但特朗普坚决反对，称“任期最后一年的总统怎么能任命终身职务呢?”当时共和党也凭借议会多数党的地位挫败了奥巴马的意志。这样的特朗普在卸任4个月前的2020年9月,在“进步的象征”鲁思·金斯伯格大法官去世后，立即让当时48岁的年轻保守大法官艾米·巴雷特坐上了这个位置。 几名大法官的做法也令人大跌眼镜。克拉伦斯·托马斯是9人中最资深的大法官，他因数次款待、妻子弗吉尼亚妄议2020年总统选举结果舞弊等，受到了损害大法官名誉的批评。一名担任大法官33年、受到各种非议的76岁大法官，有必要保障终身吗？另一名大法官塞缪尔·厄尔利托也在家中挂上了象征不服2020年总统选举结果的“倒挂星条旗”，引发了政治偏向争议。 因两性平等判决等生前受到称赞的金斯伯格也在事后受到了“错过了勇退时机”的批评。2014年奥巴马总统劝其辞职时，她拒绝了。进步阵营不满地说，她又偏偏在特朗普政府时期去世，由巴雷特接任大法官，导致加速了最高法院的保守化。部分人高喊：“为了让拜登总统在剩余任期内任命年轻的进步大法官，进步大法官三人中最年长的70岁大法官索尼娅·索托马约尔现在应该辞职。” 美国人期待寿命只有38岁的建国当时实行的大法官终身制，顺应时代变化进行改变，这一主张是妥当的。但是，如果掌权者只想将其用于政派目的，大法官个人也不按照“智慧的九大支柱”行事，那么缩短任期又有什么用呢？ 体现美国民主主义正在经历危机的地方，就是现在的联邦最高法院。

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