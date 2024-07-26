电话诈骗企业也得到灾难支援金……文在寅政府执政时期，国民血汗税金3万亿韩元被挥霍掉. July. 26, 2024 07:51. by 高道艺记者 yea@donga.com. 监查院25日表示，文在寅政府向因新冠病毒（COVID-19）疫情余波而经营困难的小工商业者支付的灾难支援金及损失补偿金中，至少有3.2323万亿韩元违背了支援宗旨，被错误支付。对电话诈骗企业和已经停业的企业也盲目地发放现金，浪费了国民的税金。没有受到新冠毒疫情影响的15574家太阳能发电企业也得到了1205亿韩元的支援金。 据监查院25日公开的《小工商业者等支援事业推进实态》监查结果报告书显示，文在寅政府从2020年7月开始到2022年9月为止，分7次向586万多家中小企业和小工商业者支付了61.4万亿韩元的灾难支援金。监查院认为，其中至少有3.2323万亿韩元（5.3%）支付给了根本不能得到支援金的企业，或者支付过多。监查院向主管部门中小风险企业部通报说，要告发瞒着政府骗取灾难支援金的312家企业。 据监查院透露，当时政府向1705家在线零售企业支付了171亿韩元的支援金，因为新冠病毒疫情扩散期间，非面对面交易扩大，销售额反而增加。一家企业与2019年相比，2022年的销售额从8亿韩元跃升至132亿韩元，增长了16倍，但仍获得了超过1000万韩元的支援金。 首尔广津区的一家生啤专卖店与2019年相比，2021年的销售减少额仅“2韩元”，但却获得了高达1850万韩元的支援金。已经申报停业的加油站运营企业也在2年内得到了900万韩元的支援金。特别是，参与电话诈骗或冒名存折流通等犯罪的21个幽灵法人也获得了8000多万韩元的灾难支援金。 拥有釜山某体育中心建筑物的租赁人，在中心运营者承租人已经领取灾难支援金的情况下，又重复获得了1500万韩元的支援金。监查院表示，在京畿九里市经营游泳池的某企业社长拿着“游泳池”和“房地产租赁业”等两个领域的营业执照，像经营两个企业一样，重复获得了支援金。

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