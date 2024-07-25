超五成门诊患者：“医生诊疗时间不到5分钟”. July. 25, 2024 07:21. by 金素英记者 ksy@donga.com. 问卷调查结果显示，去年接受门诊治疗的患者中，每2人就有1人从医生那里接受诊疗的时间不到5分钟。所谓的“5分钟诊疗”不是夸张，而是现实。 韩国保健社会研究院受保健福利部委托实施“2023医疗服务体验调查”，24日的结果显示，去年接受门诊治疗的国民中，55%的人回答说医生的诊疗时间不到5分钟。调查是在去年7月24日至9月22日以14910名15岁以上男女为对象进行的。 患者接受门诊治疗的时间为4-5分钟的情况最多，占37.4%。回答“1-3分钟”的也达到17.6%。回答接受6-10分钟诊疗的比率为28.3%。接受10分钟以上诊疗的只有16.6%。全体应答者的平均门诊时间是8分钟。 此外，患者从挂号到接受门诊治疗为止，在候诊室等待的时间平均为17.9分钟。等待时间不足10-20分钟的人最多，占37.8%，其次是等待时间不足20-30分钟的人（26.3%）。近两成（19.2%）表示“等待30分钟以上”。但是，虽然诊疗时间很短，但门诊满意度较高。受访者中有93.9%表示“对门诊总体满意”。 据调查，住院患者平均住院7.5天。48.1%的受访者表示：“没有预约，当天就住院。”41.3%的人回答：“通过预约，在希望的日子住院”。未能在指定日期住院而等待后才住院的比率为10.6%，其平均等待时间为13.6天。这是去年的调查，因此推测在今年2月出现医疗空白后，等待住院的比率和时间可能会进一步增加。 此外，27.1%的住院患者回答说：“住进了护理、看病综合病房。”护理看病综合病房是没有监护人或护理人员，由护士和助理护士等照顾患者的病房。护理看病综合病房的满意度达到97.3%。 相反，住院患者中7.1%的人雇佣了个人看护人，6.6%的人雇佣了共同看护人。据调查，个人看护人平均雇用7.1天，平均每天支出11.8870万韩元，共同看护人平均雇用7天，平均每天支出2.1584万韩元。在满意度方面，个人护理人员为83.7%，共同护理人员为77.6%。

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