特朗普：“抢走半导体产业的台湾，应向美国支付防卫费”. July. 18, 2024 07:42. by 林雨宣 imsun@donga.com. “应该将企业重新带回美国。如有必要，将利用关税和其他经济手段。” 美国共和党总统候选人唐纳德•特朗普（照片）在当地时间16日公开的彭博社《商业周刊》采访中强调，“如果11月大选获胜，将在经济产业领域实施彻底的‘美国优先主义’政策。” 特别是对于关税，特朗普表示“经济上很好，对（与其他国家的）谈判也真的很好”，毫不掩饰要对世界各国征收高额关税的意思。他此前曾表示，将对中国征收60%的关税，对包括欧盟（EU）在内的其他国家征收10%的关税。此次采访是上月25日在其位于佛罗里达州的私宅海湖庄园（Mar-a-Lago）进行的。 特别是，当被问到是否会保护面临中国军事威胁的台湾时，特朗普持否定态度，称“台湾几乎夺走了美国半导体产业的100%”。他接着说：“台湾非常富有，我们只不过是他们的保险而已。应该向我们支付防卫费。”他还说：“我尊重中国和习近平主席。” 特朗普还表示，不赞成美国拜登政府对入侵乌克兰的俄罗斯实施的各种制裁，声称自己“不太喜欢制裁”。对于拜登政府的《通胀缩减法案》（IRA）、以及对中国视频应用程序“抖音”的限制，他也表现出了否定的反应。 特朗普候选人明确表示反对美国金融市场期待9月份下调基准利率，并表示：“下调利率可能会导致通货膨胀。在11月大选之前不能下调利率。”据分析，这是因为担心9月份的下调会对大选竞争者拜登总统有利。

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