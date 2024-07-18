“名牌请走开”……奥运会开始前蒙古已获得“代表团服装金牌”. July. 18, 2024 07:40. by 任寶美 bom@donga.com. 法国是伯鲁提（Berluti），美国是拉尔夫-劳伦（Ralph Lauren），加拿大是露露乐蒙（Lululemon）…… 由于是在“时尚之都”巴黎举行，2024年巴黎奥运会的开闭幕式将成为各国代表服装企业展开设计对决的体育代表团服装的“走秀台”，备受关注。此次奥运会从官方赞助商开始就是法国名牌企业“LVMH”。 但是超越所有国际名牌，最大程度享受奥运会商机的是蒙古新生服装企业“Michel&Amazonka”。美国有线电视新闻网（CNN）当地时间16日在题为《已拿下的奥运会金牌：网上热炒的2024巴黎奥运会蒙古代表团服饰》的报道中，介绍了自上周首次公开后在社交媒体上受到一致好评的蒙古团服的人气。 负责设计团服的Michel&Amazonka是由一对蒙古姐妹在2015年所创的订制服装品牌，以现代欧洲风格重新诠释蒙古传统服装的设计而备受瞩目。据悉，此次公开的团服的设计融合了蒙古国家代表颜色蓝、红、白以及各种传统图案和主题，包括国旗上的“索永布”（蒙古民族一个古老的图案）符号。此外还融入了与巴黎和奥运会相关的主题，如埃菲尔铁塔和奥运圣火。蒙古奥组委表示：“团服全部是手工制作的，制作一套平均需要20个小时左右。” 这些制服曝光后在社交媒体上迅速引起了关注，网友们对这些设计大加赞赏。抖音的时尚网红介绍蒙古团服的视频点击量超过了200万次，称“在奥运会开始前蒙古已经获得了金牌”。在Michel&Amazonka官方照片墙账号上上传的团服帖子中，也有“至今为止看到的团服中最漂亮的”、“真的是非常细腻、美丽的设计”等留言。 蒙古自1964年首次参加东京奥运会，出席了除1984年洛杉矶（LA）奥运会以外的所有夏季奥运会。但金牌只有2008年北京奥运会男子柔道和拳击项目上获得的2枚。今年，蒙古共有32名运动员获得巴黎奥运资格，将参加自行车、射击、摔跤等项目的比赛。

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