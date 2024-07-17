“韩国Trot界最优秀的歌手”玄哲前往天国. July. 17, 2024 07:50. by 金素敏记者、史智媛记者 somin@donga.com. 虽然24岁来到首尔发行了第一张专辑，但并不顺利。出道5年后还收拾行李回到了故乡釜山。但是无法回避音乐。此后，他的无名生活也一直很漫长。但是他坚持了下来。“歌曲必须成熟。再着急也得回去。”这是他的信条。 凭借以“把好像触手即破的你称为凤仙花……”歌词开头的《凤仙花恋情》在1989年获得“KBS歌谣大赏”大赏，站在歌谣界顶峰的时候，他已经47岁了。他是一位大器晚成的歌手。“过了60岁在考虑新曲的时候，甚至说‘这首歌大概5、6年后再出’。在大家都快速说话的时候他懂得等待。”（作曲家郑元洙） 以特有的婉转唱法和柔和的声音风靡20世纪80、90年代歌坛的歌手玄哲（本名姜祥秀）15日晚在首尔广津区一家医院去世。终年八十二岁。 据悉，故人在4年前接受椎间盘手术时，因神经受损导致健康恶化，最近再加上肺炎，在重症监护室住了两个月。据说，在包括心爱的孙子在内的家人聚在一起的最后送行路上，家人播放了故人最珍惜的歌曲《我的心像星星一样》，贴近耳朵听。“我的心像星星一样/成为天空中的星星，永远闪耀。” 玄哲的第一首热门歌曲是出道14年后发行的。辗转于租房生活的他凭借回忆起辛苦的妻子而创作的《坐立都在想着你》（1982年）一举成名。当时的他40岁。接着，继《爱情似蝴蝶》、《我的心像星星一样》之后，1988年发表的《凤仙花恋情》成功让他跻身“国民Trot（韩国演歌）歌手”的行列。他与宋大琯、雪云道、太珍儿一起被称为“四大天王”，引领了韩国演歌的全盛期。 成为名人后，他也很洒脱。他是一位操着一口妙趣横生的庆尚道方言，经常请后辈喝酒、吃饭的大哥。他和村里做生意的邻居们毫不避讳地问好，还经常乘坐地铁等大众交通工具。歌手太珍儿说：“玄哲前辈比谁都多情。我获奖的时候，握着我的手哭了，我也是那么做的”，“他是韩国Trot界最优秀的歌手，歌谣界的大明星陨落了，对此感到非常惋惜。” 故人是善行艺人，曾获得国务总理表彰、大韩民国演艺艺术奖特别功劳奖（总统表彰）、玉冠文化勋章等。遗属有配偶宋爱京、儿子福东、女儿贞淑。灵堂设在首尔峨山医院，18日上午8时40分出殡。02-3010-2000

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