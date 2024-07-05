美洲杯八强赛将上演强强对话，巴西和乌拉圭提早相遇. July. 05, 2024 08:04. by 金正勋记者 hun@donga.com. 巴西和乌拉圭将在7日举行的2024美洲杯（南美足球锦标赛）8强赛上相遇。乌拉圭队以15次与阿根廷队一起创下该赛事最多冠军纪录，而巴西队以9次冠军位列第三，两队的相遇似乎有点早。因为巴西队在D组小组赛上以1胜2平（积5分）的成绩意外地萎靡不振，将小组第一的位置拱手让给哥伦比亚队（积7分•2胜1平），排在了第2位，从而遭遇了C组第1位的乌拉圭队。 在客观战斗力方面，巴西队领先。巴西的国际足联（FIFA）排名第4位，比乌拉圭（第14位）高10个名次。在两队的历史交锋战绩上，巴西队也以40胜17平22负大幅领先对手。美国《福克斯新闻》分析说，以赌博网站的赔率为基础，巴西队获胜的可能性更高一些。 但在美洲杯历史夺冠次数方面，乌拉圭队遥遥领先。在小组赛中，乌拉圭队在3场比赛中取得全胜，攻入9球，仅失1球。英国广播公司（BBC）预测说：“从小组赛的表现来看，巴西队有必要进一步提升状态，否则可能会输给乌拉圭队。” 在巴西队内攻入2球的维尼修斯•儒尼奥尔（24岁）在3日与哥伦比亚队的小组赛最后一场比赛中殴打对手哈梅斯•罗德里格斯（33岁），因此无法参加8强赛，这也是一大变数。而乌拉圭队中打进两粒进球的达尔温•努涅斯（25岁）和马克西米利亚诺•阿劳霍（24岁）等主力球员能都披挂上阵。 另外，将与厄瓜多尔队在8强赛上相遇的上届冠军阿根廷队的“队长”莱昂内尔•梅西（37岁）的出场前景尚不明朗。在与智利队的A组小组赛第2场比赛后，梅西称自己的右腿筋有些不舒服。此外，哥伦比亚队将对阵巴拿马队，加拿大对则将迎战委内瑞拉队，争夺最后两张4强入场券。

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