大企业四五十岁员工占比首次超过二十多岁……青年雇用亮起了红灯. July. 05, 2024 08:02. . 据悉，去年三星电子40岁以上的中老年职员比率首次超过29岁以下的青年层。代表韩国的四大企业的职员中，青年层的比率持续下降。即使有着随着经济进入成熟期、产业结构高度化而不可避免的一方面，但如果这种情况持续下去，整个经济的活力也会下降。 根据《东亚日报》采访组的分析，2008年三星电子的29岁以下职员比率为60%，去年下降至27%。同期，40岁以上人群的比率从10.2%升至30.4%，首次出现了世代逆转现象。以现代汽车为例，50岁以上的比重从前年的34%升至44%，而30-49岁的比重从56%降至44%。SK海力士、LG电子也只是存在程度上的差异，青年层比重明显减少。 产业现场老龄化的最大原因是，随着企业增长速度的下降，为应对组织扩大，提前选拔青年人力的做法减少。由于僵硬的雇佣制度，企业增加了自动化投资，现场必要人力减少，这一方面的影响也不小。即使不能晋升，也想留在公司的中年职员增多，选拔青年层的余地减少，也是原因之一。 要想克服这种情况，企业必须寻找新的增长动力，扩大经营规模，积极补充年轻人才。但是，作为装置产业的半导体等与投资规模相比，雇佣创造力较低，电动车、充电电池等新产业也随着全球消费的停滞，未能创造预期的就业机会。青年层偏爱的现代汽车的蓝领工作岗位，由于工会主张延长退休年龄等，很难大幅增加雇佣。相比新职员更倾向于立即能使用的有经验职员的现象也越来越严重。 要想解决令人郁闷的青年雇佣难，企业、劳动者、政府应该面对面思考有助于创造未来工作岗位的方法。如果继续实行即将退休的高龄劳动者享受最高年薪的定岗年薪制，企业很难确保青年招聘余力。正因如此，根据业务的重要性、成果，可以灵活调整工资的工资制度改革迫在眉睫。不应该认为企业创造优质工作岗位的作用是理所当然的，而应该对大幅增加青年雇佣的企业加强税制支援。

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