共同民主党：“向半导体提供100万亿韩元的金融援助”……希望朝野政党碰头商议. June. 27, 2024 08:15. . 共同民主党推出了比政府宣布或执政党案更果断的“共同民主党牌K芯片法”。这反映了延长今年底到期的半导体设施投资、研发税额扣除期限，大幅提高扣除比率等经济界要求的内容。很有可能出现一向只专注于政治斗争的朝野政党为提高国家未来竞争力而展开竞争的肯定性事例。 共同民主党制定的税收特例限制法修订案和半导体特别法将半导体设施投资额的15%-25%从法人税中扣除，变成提高到25~35%，研发税额扣除率从30%-40%提高到40%-50%。与将扣除率维持现状、只延长6年的执政党案相比，强度有所提高，期限也延长到了10年。此外，还将适用国家义务负责半导体设施运营所需的电力、产业用水供应和道路等基础设施建设的内容。据悉，政府将进一步增加18万亿韩元规模的半导体产业金融支援，将政策金融支援扩大到100万亿韩元。 特别是，原本只有15%的设施投资可以返还税金的大企业、中坚企业的设施投资扣除率提高到25%，研发扣除率提高到40%的部分备受关注。因为共同民主党加大了对“大企业特惠”“富人减税”的排斥感而犹豫不决的大企业的支援力度。由于计划将这样的法案作为党论推进，预计像过去一样的内部反对也会减少。与共同民主党的动向不同，政府决定从下月开始正式启动半导体金融支援项目。 考虑到各主要国家正在实施的破格支援政策，韩国政界对半导体的支援竞争似乎为时已晚。再加上除了税额减免外，大幅减少企业初期投资负担的直接补贴不在讨论对象之列，因此需要追加完善。在美国建立工厂的三星电子以支援设备投资的名义，得到了9万亿韩元的补贴。在日本建立工厂的台积电获得超过4万亿韩元的补助金，每次建立工厂时补贴额都会增加。 尽管如此，朝野政党双方还是共享对韩国经济未来的责任感，开始朝着同一方向前进，这是值得高兴的事情。只要朝野双方同意，随时都可以处理延长税制优惠期限，因此有必要尽快推进。如果朝野双方齐心协力进行思考，那么龙仁半导体集群的电网扩充、用水供应等阻碍投资的难题也将更容易得到解决。

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