死亡的全体外籍劳工不属于雇佣劳动部的管理对象. June. 26, 2024 08:00. by 金艺允记者、朴京敏记者 yeah@donga.com. 据调查，因京畿华城电池工厂火灾而死亡的全体外籍劳工（外国劳动者）不属于雇佣劳动部的管理对象。有人担心，在政府因国内人手不足而增加外籍劳工招聘的情况下，管理死角地带也在增加。 25日，据雇佣部透露，发生事故的AriCell锂电池制造工厂并不是申请雇佣许可制的企业。据悉，死亡的全体外籍劳工不是雇用许可制员工，而是持有外同胞签证（F-4）、结婚移民签证（F-6）、访问就业签证（H-2）等的劳工。 雇佣许可制是指，制造业等特定行业的国内人力不足的企业申请外国人力时，雇佣部连接外籍劳工的制度。通过雇佣许可制进入国内的外籍劳工将获得非专业人力就业签证（E-9）或访问就业签证（H-2）。但是雇佣部仅限于E-9签证持有者，掌握和管理身份、所属事业场信息等。来自中国的劳动者一般持有H-2签证的人很多，但他们不由政府另行掌握和管理。再加上AriCell不是雇佣许可制申请企业，因此更处于管理死角地带。据统计厅统计，去年在国内滞留的143万多名外国人中，持有E-9签证的只有26.9万人（18.8%）。 专家指出，需要管理逐渐增加的外籍劳工的“控制塔”。公益人权法财团共鸣律师黄必圭（音）指出：“外籍劳工可能因为语言障碍等问题，在灾难状况下不知道避难方法或安全守则。”接着他补充道：“从今年开始扩大了适用《重大灾害处罚法》的企业。因此，外籍劳工较多的小型企业需要进一步管理。”亚洲大学法学专门研究生院教授李承吉（音）表示：“需要综合管理分散在各部门的外籍劳工政策的控制塔。”

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