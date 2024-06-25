韩国街舞选手金弘烈将参加巴黎奥运会. June. 25, 2024 08:11. by 金培中 wanted@donga.com. “Hong10”金弘烈（40岁•照片）是唯一一位获得2024年巴黎奥运会决赛圈入场券的韩国街舞（Breaking•或称技巧街舞）选手。 23日（当地时间），金弘烈在匈牙利布达佩斯落幕的2024奥运会预选赛系列赛第2站比赛中，在街舞B-boy领域排名第3位，获得了41分的排名积分。加上上个月在中国上海举行的第一站比赛上获得的第4名的38分，金弘烈的总分达到了79分。与此同时，金弘烈继在第1、2站比赛中均夺冠的“Lee”雷劳•德米勒（24岁•荷兰•100分）之后，以第2名的成绩获得了前往巴黎的入场券。 在此次大赛的街舞项目中，B-boy和B-girl都将给予10张前往巴黎的入场券。与金弘烈一起参加B-boy部门的“Wing”金宪宇（37岁）排在第14位，“Kill”朴仁洙（32岁）排在第30位，未能进入决赛圈。参加B-girl组比赛的“Fresh Bella”全智艺（25岁）止步于第11位，以微弱劣势错失决赛入场券。“Starry”权成熙（28岁•以上人名均为音译）也在B-girl组排名第19位，未能获得前往巴黎的入场券。 街舞是两名选手按照节奏展开一对一舞蹈对决后，通过审查创意性、独创性、技术力、执行力等来决出胜者的项目。通过此次巴黎大赛，街舞将迎来奥运会正式比赛项目首秀。 此次首次举行的奥运会预选赛系列赛是△街舞 △滑板 △攀岩 △BMX自由式选手们争夺奥运会决赛圈入场券的比赛。为了吸引年轻一代的关注，只有国际奥委会（IOC）命名为“urban体育”的4个项目将单独举行比赛。之所以将6月23日定为大赛的最终日期，也是因为当天是“奥林匹克日”（IOC创立纪念日）。