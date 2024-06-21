“青年教会努力改变失去本质的现有教会”. June. 21, 2024 07:45. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “青年教会不仅仅是年轻人聚在一起，而是青年们努力改变被传统和制度束缚而失去本质的现有教会。” 18日，在京畿道坡州市HanSoMang教会（委任牧师柳永模•人名音译下同）见到的HanSoMang青年教会牧师金东柱就最近在教界建立“青年教会”的地方增加的原因做出了上述说明。青年教会是将隶属于现有教会的青年部独立为青年独立运用财政、行政等的教会内教会。HanSoMang青年教会于去年1月从总教会独立出来。 金牧师表示：“MZ一代的特点之一是，如果组织文化不合理，他们不会表达不满，而是选择安静地离开”，“教会也没有什么不同。”“现在的青年们对只许州官放火，不许百姓点灯的行为作风非常敏感。基督教徒不是有外界期待的样子嘛。但是看到与不值得信任的人没有什么差别，甚至比那些人还差劲的样子，就自然而然地产生了为什么要去教会的怀疑感。因此，不仅没有新人加入，很多青年纷纷离开了。” 金牧师还表示，“已经是成年人了，在现有教会仍然像对待孩子一样对待青年，这也是青年们远离教会的原因之一。”20~30多岁，甚至未婚时，40多岁的人也在青年部活动，就像初高中生一样，牧师或教会大人们决定一切，青年们只跟着走。金牧师说：“第一次上任后，在青年部的聊天群里打招呼，60多人中只有2人回应了‘你好’的问候，对青年部的活动没有任何期待。” HanSoMang青年教会的财政是用青年们的捐款来充当的。去年因为是成立初期，所以得到了部分支援，但是从今年开始全部自行解决。勤务等牧会活动也都是自己企划进行的。宗教界出乎意料地歧视女性，甚至有些教团仍然不承认女牧师和女长老。但是，HanSoMang青年教会的局长、组长等运营委员大部分都是女性。金牧师说：“局长由我任命，组长由局长们选拔”，“完全没有优待女性，这是根据之前的活动和领导能力自行选拔的结果。” 变化导致了信徒数的增加。在建立青年教会之前的2021年，平均礼拜人员为110多人，但现在增加到了350多人。据说，离开HanSoMang教会后回来的青年有一半，其余大部分都是想去其他教会但最终没去的青年。他说：“青年们只是对教会感到失望，并没有放弃信仰，所以看到只要教会发生变化，他们就会重新回来。” 金牧师表示：“试图激活青年教会或青年部而失败的地方的共同点是教会的大人们说‘只要看着’或‘必要时帮忙’而夹在运营和活动中的地方”，“如果仍然把在社会上已经作为成人活动的青年们视为不成熟、需要照顾的对象，那么谁会愿意来教会呢？”

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