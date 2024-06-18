崔泰源方面称“财产分割股票价值计算存在严重错误”，法院修改判决书. June. 18, 2024 07:55. by 郭道英 now@donga.com. SK集团会长崔泰源在与“蝴蝶艺术中心”馆长卢素英的离婚诉讼二审判决后，首次召开记者招待会，表明了判决书中“发现了明显的错误”的立场。崔会长在两次向国民低头道歉的同时，也多次强调了将对二审判决进行上诉的宗旨。 17日，崔会长在首尔钟路区SK瑞麟办公大厦举行的记者会上表示，“因为个人事务给国民带来了困扰，对此表示道歉”，然后深深地低下了头2秒钟。崔会长表示：“司法部的判决应该得到尊重，但我这次决定上诉。” 对于上诉决定背景，崔会长表示：“首先发现了有关财产分割的客观明确的错误”，“对于（SK股份公司）股票是否成为分割对象，以及应该分割多少的前提，也是致命的错误。”他还表示：“有观点认为SK集团依靠非法资金或第六共和国（卢泰愚政府）的支持而成长，这种说法否定了SK集团的整个历史，也与事实不符。不仅是我，SK集团全体成员的名誉和自豪感都因此受到了损害。” 崔会长强调：“希望大法院能做出明智的判断，纠正这一错误。无论未来判决如何，我将始终恪尽职守，努力经营，为国家经济发展贡献力量。” 当天，崔会长方面的法律代理人表示，判决书存在致命的错误，错误计算了SK（株）的前身大韩电信的股票价值。二审法院错误地计算了1998年SK前任会长崔钟贤去世时的大韩电信的股票价值100韩元，而不是1000韩元。基于错误的判断，二审法院低估了崔泰源会长继承的资产，将他误认为“白手起家的企业家”。SK方面指出：“法院以错误的前提为基础，高估了卢馆长对崔会长的财产形成做出的贡献。” 记者招待会结束后，二审法院做出了将判决书中的100韩元修改为1000韩元的更正决定。但是结论并没有改变。 对于当天的记者招待会，卢馆长方面的法律代理人表示：“虽然不能否认SK C&C股票价值大幅上升的事实，但对结论没有影响”，“对方试图通过夸大部分来妨碍司法部的判断，对此感到非常遗憾。”

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