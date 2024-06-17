放下听诊器的医生们……失去患者的信赖后想得到什么？. June. 17, 2024 07:56. . 包括首尔大学医院在内，首尔大学下属的4家医院的教授们将从今天开始无限期休诊。大韩医生协会也提出了包括重新讨论今年医科大学扩招方案在内的3个要求，但由于政府拒绝，预计明天将按原计划全面休诊。塞弗伦兰斯医院预告将从27日开始无限期休诊，三星首尔医院也正在讨论无限期休诊，其他五大医院也计划参与医师协会主导的集体休诊后，再讨论追加休诊，因此医疗空白的忧虑正在加大。 作为撤回无限期休诊的条件，首尔大学教授们提出要取消对专攻医生的行政命令。但是，政府坚持可以仅限于重返医院的住院医师撤回行政命令的立场。医师协会在此基础上提出了两个要求，其中重新讨论今年医科大学扩招因入学考试日程很难挽回，修改完善必需医疗一揽子政策只要医政通过协商解决即可。事实上，医师协会提出难以接受的要求，先提出极端手段，没有与政府进行一次像样的对话，因此得不到舆论的支持。 首尔大学医院的教授们表示，重症、罕见疾病患者和急诊患者的诊疗不会出现差池，但也向重症患者发送了延期诊疗的通知短信。如果开始无限期休诊，医院手术室的开工率从63%减少到34%，预计会减少一半。与专攻医生集体脱离之前相比，下降到原先三分之一的水平，因此有可能出现难以及时接受手术的情况。随着专攻医生离开事态的长期化，医院的经营困难加重，护士和医院劳动者面临着拖欠工资和结构调整的危机。即使贯彻了要求事项，也会失去患者和同事的信任，能做什么呢? 医疗界对政府医大（医学院）扩招政策的担忧和批评并非没有道理。但是，涉及人生命的有力量的专家集团的意向要慎重。“不伤害患者”是医生职业道德最基本的原则。政府也对因为擅自推进医大扩招政策而造成混乱负有责任。为了医疗界积极参与解决医疗大乱、防止医大教育质量下降，应发挥专业性，尽快组成医政间值得信赖的协议体。

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