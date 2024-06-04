乌克兰战争与核威胁. June. 04, 2024 08:20. . 乌克兰战争正迎来戏剧性的转折期。首先，随着美军支援的推迟，乌克兰军队正被挤出前线。俄罗斯军队利用这个机会，通过炮击和空袭消耗乌克兰军队的兵力和产业、军需支援设施，正在进行攻势。其次，乌克兰危机论一传开，西欧国家就提出允许派兵和打击俄罗斯本土。美国也随后帮腔赞同。对此，俄罗斯用“使用战术核武器”予以回应。 乌克兰在人力、装备上确实损失惨重。也有人认为乌克兰的余力已尽。但奇怪的是，俄军的进攻速度也非常缓慢。吸取过去两年的失误教训，不强行运用部队，而是集中力量短打强击，休息一下再更加集中精神、更加果断地准备第二轮进攻。 随着俄罗斯展开攻势，普京立即访问了中国。这证明了他对5月攻势投入了相当大的期待和努力。中国在台湾海峡封锁演习这一迄今为止的行动中表现出了最强硬的行动。朝鲜正在向我们飘送污物气球和GPS干扰。中国和朝鲜的行为表面上给出了不同的理由，但对俄罗斯来说却是有好处的。它给西欧和世界带来了核战争和第三次世界大战的恐怖，也给美国带来了超负荷运转的担忧。这两个担忧是西方世界至今为止将乌克兰的援助局限在防御上、零零散散地提供援助的主要原因。 尽管普京在多方面做出了努力，但西方世界却表现出前所未有的强硬态度。虽然可以认为是因为乌克兰非常危险，但我认为所有这些现象都证明俄罗斯军队的战争执行能力已经严重耗尽。如果俄罗斯军队在6月份不能取得划时代的成果，那就是明证。

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