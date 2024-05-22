三星半导体“革新”……全永贤出任DS部门负责人. May. 22, 2024 07:42. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 三星电子正式任命未来事业企划团负责人全永贤（副会长•64岁•照片）为半导体（DS•设备解决方案）部门新任部门长。在人工智能（AI）时代半导体市场展开激战的情况下，为了找回技术主导权，表明了通过“one point”人事进行革新的意志。 三星电子21日表示，将任命全副会长为新任DS部门负责人，并任命现有DS部门负责人桂庆显社长为未来事业企划团团长。随着两位首长互换位置，DS部门长的级别也从社长提升到了副会长。通过这一措施，三星电子将从设备经验（DX）部门负责人韩宗熙、事业支援TF长郑贤豪等副会长“双塔”体制正式转换为“三塔”体制。 全副会长出身于LG半导体，2000年进入三星电子存储器事业部，2014年担任存储器事业部负责人（社长），引领了“半导体神话”。2017年担任三星SDI代表后，开拓了电动汽车电池事业。去年他还被选为新设的未来事业企划团的第一任团长等，引领了集团核心事业。 去年出现14.88万亿韩元赤字的三星电子DS部门今年第一季度（1~3月）时隔5个季度扭亏为盈，试图在经济不景气的漫长隧道中反弹。但是在AI时代备受瞩目的高带宽存储器（HBM）市场上，受到了SK海力士的强烈挑战。在晶圆代工（半导体委托生产）方面，也未能缩小与排名第一的台湾TSMC的差距。据悉，对此，庆社长为了寻找突破口，主动从DS负责人位置上辞职。 三星电子表示：“全副会长是将三星电子存储器半导体和电池事业引领至全球最高水平的主角，期待他以丰富的经营经验为基础克服半导体危机。”

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