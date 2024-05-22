无知和错觉. May. 22, 2024 07:40. . “绝对不做坏事，只是看看而已。”在电影《她死了》中，注册经纪人具正泰（卞耀汉饰）就用顾客委托的钥匙进入那个房子偷窥他们的隐秘生活的兴趣这样说道。但是，再怎么受委托为别人介绍房子，房东不在时打开陌生人的家门进去，但超出这个目的的私人兴趣（？）是“坏事”。因为这是相当于侵入住宅的违法行为。但是具正泰并不认为这是坏事。他误以为不是伤害房东，只是拿来一个不起眼的小东西进行收集的“兴趣”。 因此，不知道自己所做的是犯法行为的该人物，有一天在开门进去的时候，发现社交网络服务（SNS）网红韩素拉（申惠善饰）流血而死，对所经历的一系列事件表示冤枉。就像自己成为受害者一样说话和行动。即使是过着虚假“关种（渴求别人关注）”生活的网红韩素拉也是如此。他经常挂在嘴边的话是“我最可怜”。他并不关心自己的行为会带来什么危害。他们误以为自己是受害者，纷纷辩解。 对自己犯下的犯法行为一无所知，所以误以为自己是受害者的他们的人生展现了现在我们社会不合理的一面。只有自觉错误，才能发生变化，但由于本身无知，在自己也是受害者的错觉中，社会失去了变化的机会。对坐牢出来后也不自觉自己做了坏事的具正泰说“你不是受害者”的刑警的话，可以有机会让我们审视一下自己。

한국어