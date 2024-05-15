“国立中央博物馆保管佛像的手消失了”. May. 15, 2024 07:42. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 据悉，从京畿抱川市白云山的寺庙兴龙寺遗址出土后，由国立中央博物馆保管的两尊佛像的手部分消失了。博物馆表示，“（移交后）手确实消失了”，出面了解事情的原委。 14日，大韩佛教曹溪宗兴龙寺住持道岩大师表示“1924年在兴龙寺遗址出土，国立中央博物馆收藏的两尊铁佛的手消失了”，要求博物馆方面进行解释。佛像被推测为是统一新罗末期僧侣道诜国师创建兴龙寺前身内院寺时制作的释迦牟尼佛和地藏菩萨像。出土后于1925年移交至朝鲜总督府博物馆，1945年12月国立中央博物馆成立后也一直归国家所有。 从出土时的照片来看，佛像是有手的。另外，当时朝鲜总督府制作的《兴龙寺发现铁佛和运输》文件中也记载“释迦牟尼佛的手有4个右手手指破损”、“地藏菩萨像右手拇指破损”。但兴龙寺方面上月拍摄的铁佛照片中，手腕下方全部消失。兴龙寺正在推进“文化遗产找回原位运动”。道岩大师表示：“本月初，我们向博物馆方面发送了公文，要求解释是不是因为管理疏忽而丢失的，但是没有得到答复”，“佛像是说明兴龙寺历史的重要文化遗产，对此深表遗憾。” 国立中央博物馆自1930年在景福宫勤政殿展示手部完整的照片后，一直没有相关记录，因此很难掌握原委。博物馆相关人士表示：“据推测，日本帝国主义强占时期或6•25战争期间铁佛的手消失了。目前还很难确定事情的来龙去脉。”

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