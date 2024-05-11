禹相赫未能超越“天敌”，友情则跨越国境. May. 11, 2024 07:59. by 任寶美 bom@donga.com. 禹相赫在世界顶级跳跃运动员们参加的比赛中获得亚军，使他在巴黎奥运会上获得奖牌的前景变得明朗起来。虽然与2021年东京奥运会金牌得主、现役选手中被评价为最佳跳跃运动员的穆塔兹•巴尔希姆（卡塔尔）的跳跃高度相同，但在越过这一高度的掉杆次数上落后对手，遗憾地与金牌失之交臂。 10日，禹相赫在卡塔尔多哈举行的跳高大赛“What Gravity Challenge”上，第三次试跳越过了2米31的高度，获得了银牌。获得金牌的巴尔希姆则在第一次试跳中就成功越过了同一高度。禹相赫和巴尔希姆虽然分别挑战了2米33的高度，但是两位选手都失败了。获得铜牌的是身高超过2米28的泽文•哈里森（美国）。 此次大赛由巴尔希姆和卡塔尔田径联盟共同主办，哈米什•科尔（新西兰）等12名世界顶级选手应邀参赛。“What Gravity Challenge”是男子跳高单一项目活动，是世界田径联盟承认的各大陆巡回赛银牌等级的大赛。此前在主要国际大赛上与禹相赫展开竞争的世界级跳跃运动员大举参赛，作为“巴黎奥运会前哨战”性质的大赛而备受关注。 一周前的3日，禹相赫在庆北醴泉举行的KBS杯全国田径比赛中，跳过了2米25的高度。禹相赫的个人最好成绩是2米36，也是韩国纪录。

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