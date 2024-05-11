李万燮为何成为无党籍国会议长？. May. 11, 2024 07:56. . 国会法禁止国会议长保留党籍。这一国会法是在2002年3月颁布的。在此之前，国会议长很多时候都由总统指定。国会议长必须看权力的眼色。国会议长还带头强行通过法案。 已故的前国会议长李万燮属于民主自由党，1993年成为第14届国会前半期议长，也是时任总统金泳三指定的。他后来把党籍转移到新千年民主党，从2000年成为第16届国会前半期议长时开始，就开始强调议长不能拥有党籍。在他担任议长的2002年3月，禁止国会议长保留党籍的国会法被公布。此后，他放弃了新千年民主党党籍。当时的报道记录说，他成为1948年制宪国会开院以来历史上首位无党籍国会议长。 让我们听听他主张国会议长放弃党籍的理由吧。这是2002年4月号《新东亚》的采访内容。 “为国会议长不看青瓦台的脸色，也不看自己所属党的眼色，正确运营国会提供了制度上的支持。这是为了民主运营国会而前进了一步。” 对于“能否不看娘家的眼色”的提问，他答道：“即使脱离党籍，考虑到我要回去的党，可能会不公平，但总比不离开好。” 他从1963年第6届国会开始担任议员。一辈子心情激荡的是国会强行通过法案行为。因此，他平生的愿望是不看青瓦台或所属政党的眼色，而是看公正的社会。 实际上，尽管金泳三任命了他，但他在担任第14届国会议长的1993年12月拒绝了金泳三提出的“无论如何也要在法定期限内处理政党法、安全企划部法、通信秘密保护法和预算”的要求。在青瓦台午宴上，他对金泳三说，“以前是反对扒窃的，现在为什么这样”，然后离开了会场。李万燮超出金泳三要求的期限，通过朝野协商通过了法案。作为议长，他认为最有意义的时候是那个时候。 一想到李万燮的决断，就感觉政治在数十年间反而退步了。 现在加入第22届国会议长竞争的共同民主党的六选、五选重要议员们纷纷表示要放弃议长政治中立性，要推进李在明代表的政策。还说因为自己是亲李在明人士，所以应该成为议长。还说只有获得强硬的亲李在明集团、现在成为共同民主党最大派系的共同民主革新会议的支持，才能成为议长，呼吁他们给予支持。这是国会议长可以看李在明眼色的露骨宣言。 共同民主党内部则出现以下的说法。“李代表看好谁？”“李代表的心完全在别人身上”“所以有人放弃了参选。”“李代表的想法很快就会传达给议员们”。 回顾实现国会议长无党籍的李万燮的固执，现在的“木偶宣言”令人寒心。一名前任议员说：“现在韩国已经失去了政党。强硬的YouTube媒体时代已经到来。”也就是说，依靠强盛粉丝群，政党处于功能不全的状态。 李万燮在第16届国会就职演说中表示：“每次敲击议事槌时，都会看执政党一次，看在野党一次，最后看国民，敲击的是良心的议事槌。”他说，议事槌本身很轻，很容易敲击。第22届国会议长在敲击议事槌时，会看向哪里，又会如何感受议事槌的重量？

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