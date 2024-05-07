巴西遭遇80年一遇的大洪水，78人死亡105人失踪. May. 07, 2024 07:34. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 巴西南部发生了有史以来最严重的洪水，造成至少78人死亡、105人失踪的惨案。 《路透社》5日报道说：“巴西南部南里奥格兰德州因上月19日开始的暴雨，州497个城市中有300多个受灾，约12万人受灾。”此次事态比巴西历史上最严重的1941年大洪水还要严重。5日上午8时，贯穿全州的瓜伊巴河水位涨至5.33米，远远超过了1941年当时的4.76米。 据当地媒体报道，目前发生山体滑坡等，许多道路和桥梁被破坏，多个城市被水淹没，数千人被困。水力发电站大坝崩溃，很多人因停电而饱受痛苦。州民防卫局表示：“超过100万人无法获得饮用水。” 居民们乘坐独木舟驶出市中心或在楼顶等待救援。投入现场的军人和市民也出面帮助转移患者等。首府阿雷格里港的一位居民在接受路透社采访时惋惜地说：“街上到处都是‘请帮帮我’的求救声。” 宣布进入紧急状态的南里奥格兰德州州长爱德华多•雷奇5日表示：“城市像战争的某个场面一样崩溃了”，“有必要制定像第二次世界大战后美国支援欧洲的‘马歇尔计划’一样的大规模重建计划。”特别是该地区是生产大豆、大米、小麦等的主要农业地区，对世界粮食市场也会产生影响。 全球气象学家认为，此次洪水是受气候变化导致赤道附近海平面温度上升的“厄尔尼诺现象”的影响。巴西去年也发生了三次大型洪水。巴西环境市民团体联合的公共政策协调官苏利•阿劳佐表示：“这样的悲剧将越来越频繁和恶化”，“应该制定应对气候变化的本质性策略。”

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