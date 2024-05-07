任期还剩不到一个月，声称“去学习”而出国旅游的国会议员们. May. 07, 2024 07:32. . 在第21届国会任期即将结束之际，议员们纷纷前往海外出差。《东亚日报》采访了国会议员团体和国会常任委员会等，结果5月份确定的海外出差就有7次。大部分都是以议员外交或调查、研究为目的的。在此次议会选举中未获推荐、落选的议员也大举进入了出差名单。任期还剩不到一个月的议员们表示，作为立法活动的一环，将观察各国的制度，并花费税金前往外国。 包括前国会议长朴炳锡在内的4名共同民主党议员和2名国民力量党议员等6人为访问日本和乌兹别克斯坦于4日出国。目的是“议员外交”。国会退休金特别委员会委员长、国民力量党籍的朱豪英和朝野政党干事等也将从8日起访问英国和瑞典等欧洲国家。据说，他们将听取欧洲的年金制度现状，并以此为基础试图制定协议方案，但看到在活动时限即将结束之际前往欧洲的情景，有多少国民会点头认可呢? 新未来议的薛勋、国民力量党的李宪宰、共同民主党的申铉荣等3名国会议员为了加强韩国-非洲保健医疗政府开发援助事业，将从9日起访问坦桑尼亚。其中2人是落选者。从他们的出差经验反映到实际政策上的可能性较低这一点来看，确实很让人担心会被认为是出国旅游性出差。 国会议员们的不合适出国游不是一天两天的事情了。企划财政委员会所属的5名朝野政党议员也表示，“考察去年财政准则的施行先例，并用于立法参考”，结束了10天的欧洲之行，但至今没有听到朝野两党讨论取得进展的消息。据经济正义实践市民联合透露，截止到去年9月，第21届国会里公开经费的219件海外出差，其经费就达173.9628亿韩元。据调查，每件花费7944万韩元。令人怀疑的是，这些海外出差花费了如此多的税金，是否取得了如此有意义的成果? 更何况，在第21届国会任期即将结束之际，国民对包括多数落选者在内的“议员外交”的目光并不友善。任期末的海外出差不能看作是长久以来的惯例。不能只在舆论指责的时候才下决心防止类似事件再次发生。第22届国会有必要重新制定严格的标准，以国民的眼光控制和管理议员海外出差。

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