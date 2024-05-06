美国洛杉矶一韩裔男子被警察枪击身亡……家属提出“过度镇压”疑惑. May. 06, 2024 07:47. by 金润镇记者 kyj@donga.com. 在美国加利福尼亚州洛杉矶患有躁郁症的韩国男性杨某（40岁）被警察枪击身亡。警方表示“该男子持刀试图施暴”，主张枪击的正当性，但家属们提出了过度镇压的疑惑。 据洛杉矶警察局透露，2日上午11点左右，接警出动到市中心韩人城某公寓的警察向杨某开枪。在现场发现了11英寸的刀，杨某当场死亡。 当时，警方接到有关暴力男性的举报后，立即赶赴现场。警方解释说，到达公寓后打开门，发现杨某持刀站在客厅，当杨某冲向警察时，警察立即开枪射击。 相反，遗属们则针锋相对地表示：“事故发生在应杨某父母的要求，要将他送往医院设施之际。”他被诊断为伴有精神分裂症症状的躁郁症，并被诊断为有可能威胁他人。当时，为了把他送往附近医院，救护车也正赶往现场。杨某的兄弟对哥伦比亚广播公司表示：“警方在没有医疗相关人士的帮助下与梁某对峙的过程中开了枪。” 洛杉矶韩人会方面发表声明反驳道：“明知是为了治疗而请求帮助，警方却让受害者死于枪击，这实在令人无法接受。”洛杉矶警察局方面还表示，将要求公开出动警察的身体摄像头并彻底调查。洛杉矶警察局目前由今年3月首次成为负责人的亚裔美国人多米尼克·崔担任临时局长。

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