黄喜灿时隔4个月打入赛季个人第11粒联赛进球,以19粒总进球追平朴智星. April. 29, 2024 08:07. by 金培中 wanted@donga.com. “黄牛”黄喜灿(伍尔弗汉普顿)在英格兰足球超级联赛(EPL)上时隔4个月再次品尝到了进球的滋味,并打进了本赛季个人第11粒联赛进球。 27日,黄喜灿在与卢顿队的2023~2024赛季英超联赛主场比赛中,在上半场第39分钟,在对方禁区内右脚射门破门得分。这是黄喜灿自去年12月28日与布伦特福德队的比赛后,时隔4个月打进的第11粒联赛进球。黄喜灿今年1月代表国家出战亚洲杯,但从3月到4月中旬因大腿受伤未能参加比赛。在本赛季伍尔弗汉普顿队的35场英超比赛中,他只参加了26场比赛。在与卢顿队的比赛中踢满全场,为球队2比1的胜利做出贡献的黄喜灿被选为相当于本场最佳球员的“Man of the Match(MOM)”。伍尔弗汉普顿队也终结7轮不胜,迎来了久违的胜利。 进入英超第3年的黄喜灿将联赛总进球数增加到19球,与朴智星(退役)一起成为韩国球员EPL进球排名并列第2位。朴智星在英超效力了8个赛季。该领域排名第一的是度过第9个赛季并攻入118球的孙兴慜(托特纳姆热刺队)。黄喜灿在出道当年的2021~2022赛季攻入5球,上赛季仅攻入3球。 28日,巴黎圣日耳曼队(PSG)所在的李刚仁在与勒阿弗尔队的法甲联赛主场比赛下半场补时阶段,助攻冈萨洛•哈穆斯头球破门,为阻止球队失利助了一臂之力。这是李刚仁本赛季在联赛中的第三次助攻。目前积70分的PSG在本赛季剩下的三场比赛中只要再拿1分,就能实现联赛三连冠。截止到28日,排名第2位的AS摩纳哥队(积58分)还剩下4场比赛。

