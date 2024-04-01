“风之孙”李政厚渐入佳境，击出MLB出道后的首记本垒打. April. 01, 2024 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. 出道战击出安打，第二场比赛击出多重安打（一场比赛击出2支安打以上），第三场比赛击出第一记本垒打。 “风之孙”李政厚（26岁•旧金山巨人队）在美国职业棒球大联盟（MLB）赛场上连日来刮起了新风。李政厚在31日与圣地亚哥教士队的客场比赛中，作为1号击球手兼中坚手出场，取得了4次有效击球、1支安打、2打点的成绩。当天李政厚的安打是他自MLB出道后的第一记本垒打。 李政厚在3比1领先的第8局上半局，在没1人出局无跑垒员的情况下，面对圣地亚哥队的左手候补投手汤姆•科斯格罗夫。李政厚在1坏球1好球的情况下，将球棒打向了深入身体内侧的第3球横向滑球（时速125公里）。准确击中球棒中心的球以时速168公里的速度飞向右中外野席。飞行距离为124米。 以平静的表情转动钻石的李政厚在踏上本垒后向观众席伸出了手。李政厚手指指向的地方是父亲、前LG主教练李钟范和家人。李前教练握紧拳头欢呼，并与旁边的人击掌庆祝。向美国全境现场直播比赛的福克斯电视台转播组表示：“这是在韩国职业棒球传奇明星‘风之子’的注视下‘风之孙’击出本垒打的历史性瞬间。”凭借李政厚的本垒打，在MLB击出本垒打的韩国选手增至15人。 旧金山巨人队在持续8局的攻击中，凭借迈克尔•康波托的满贯全垒打，当天以9比6取得了胜利。李政厚在第5局包括牺牲腾空球打点在内，共取得2个打点，成为胜利的主角。截止到当天，李政厚在3场比赛中取得了击球率0.333（12次有效击球、4支安打）、1记本垒打、4打点的成绩。旧金山队主教练鲍勃•梅尔文表示：“第一次见到李政厚，只能看到他的接触能力。但是从季前赛开始就经常制造快速击球”，“今天面对挑剔的左手投手击出了第一记本垒打。到目前为止，他的表现给人留下了深刻的印象。” 击出本垒打后进入球员席的李政厚受到了队友们的热烈欢迎。队友们在比赛结束后也把李政厚带到淋浴室，用啤酒和剃须膏再次对他表示祝贺。李政厚还找回了MLB出道本垒打球。为主场球队圣地亚哥队加油的一家人抓住了本垒打球，在比赛结束后还给了李政厚。李政厚作为答谢礼，赠送了3个签名球和3个旧金山队帽子。旧金山俱乐部在赛后将李政厚和这家人一起拍摄的纪念照上传到了社交媒体上。这一家人最喜欢的球员是圣地亚哥教士队的金河成（29岁）。听到这个消息的李政厚通过翻译承诺：“一定要把你们的故事告诉（金）河成哥。”曾在韩国职业棒球Kiwoom队效力4年的李政厚和金河成是至亲关系。当天作为5号击球手兼游击手出战的金河成虽然展开了稳定的防守，但在击球方面只取得了4次有效击球、无安打的成绩。

한국어