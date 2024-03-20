“废除公示价格现实化计划”……议会选举前突然抛出，合适吗？. March. 20, 2024 07:43. . 韩国政府表示，将全面废除文在寅政府推进的“公示价格现实化计划（路线图）”。在昨天在首尔市永登浦区举行的第21次民生讨论会上，政府就现实化计划强烈批评称，“这是惩罚性征税”“不合理的计划”。虽然其宗旨是降低急剧上涨的房地产税金负担，但如果没有具体的对策，在议会选举之前先表明废除方针，很难避免税收民粹主义的指责。 2020年制定的公示价格现实化计划的目标是，每年阶段性地提高现实化率（市价与公示价格的比率），到2035年为止提高到90%。很多人批评说，在房价暴涨的时期，现实化率也急剧提高，拥有税负担过重。通常每年3%的公示价格上涨率在计划实施后年均上涨了18%。随着房价转为下降趋势，甚至出现了公示价格高于实际交易价格的价格逆转现象。 现政府虽然从执政初期起就表示要完善公示价格现实化计划的副作用，但一直拖延着时间。把现实化率捆绑在路线图发表前水平的69%的临时措施已经持续连续两年。政府原先表示将在去年下半年内提出路线图修正案，但后来又改为“回到原点重新讨论”。现在在委托研究结果出来之前，又突然提出了废除方针。因为涉及需要修改《房地产公示法》，需要在野党协助，政府的立场是，如果法律不能通过，将再使用一年临时方案。 有人指出，政府只强调通过废除现实化计划减轻税负，却忽视了房地产公示价格制度的目的和功能。最初形成需要公示价格现实化的舆论，是因为市价和公示价格的过度乖离、高价住宅少交税金的公平性等问题。公示价格是健康保险、基础老龄年金、残疾人年金、国家奖学金等67个行政、福利制度的标准指标，因此需要慎重讨论。 对于公示价格现实化计划，不应该采取修修补补的措施，而应该制定既能减少国民负担又能符合租税正义的中长期计划。要消除首尔和地方、公寓和单独住宅等不同地区、不同类型、不同价位的不均衡，还要寻找解决不透明的计价问题的对策。在议会选举之前说要减少税负，而先提出废除方针、之后再寻找对策，这不是合理的政策处理。

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