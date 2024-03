“与SPS病魔作斗争的”席琳•迪翁:“总有一天会回到舞台上”. March. 18, 2024 07:53. by 丁陽煥 ray@donga.com. “我想给熬过艰难时间的所有人送去‘我们能做到’的助威。” 演唱电影《泰坦尼克号》主题曲《My Heart Will Go On》的加拿大歌手席琳•迪翁(56岁)向像自己一样患有疑难杂症的人们传达了希望的信息。迪翁在2022年12月公开了自己患上全身肌肉僵硬的神经疾病“僵人综合征(Stiff-Person Syndrome•SPS)”并正在与病魔作斗争的事实。 迪翁15日(当地时间)在照片墙上上传了与三个儿子的合影,并留言说:“今天是‘国际SPS关注日’。向因SPS而饱受痛苦的世界上所有的人表示鼓励”,“大家应该相信自己能战胜疾病。”作为世界级女歌手一直深受人们喜爱的她说:“努力克服这种疾病是我人生中最艰难的经历,但总有一天会回到舞台上,找回平凡生活的决心没有改变。” 迪翁上传大儿子勒内夏尔(23岁)和双胞胎尼尔森、艾迪(13岁)的照片是因为“想感谢我的孩子、家人和所有人的爱。”坦白与病魔作斗争后取消所有演出并消失在正式场合的迪翁在去年11月观看北美冰球联盟(NHL)比赛时再次露面。上月4日,在第66届格莱美颁奖典礼上,她在长子的护送下,作为“年度专辑”的惊喜颁奖嘉宾登场,赢得了观众的起立鼓掌。当天的奖项由当代最棒的著名女歌手泰勒•斯威夫特获得。

