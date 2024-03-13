德国联邦军的强敌是“低出生率”. March. 13, 2024 07:53. . 上周法国巴黎到处张贴着从未见过的海报。上面的文字写着：“马克龙，我们不会为乌克兰而死！”这是法国总统马克龙上月26日暗示有可能向乌克兰派兵后，对此表示反对的市民们打出的标语。一些人还组织了反对法军派兵的集会。马克龙对强烈的反对感到惊讶，表示“目前没有派兵计划”，出面平息事态，但市民们的愤怒并没有平静。 像这样，最近欧洲对战争的不安感和危机感非常高。邻国德国更是如此。因为2022年2月入侵乌克兰的俄罗斯正在加大对西方的核威胁强度，但德国的军队却急剧缩小。记者最近来到德国陆军最大的驻扎地下萨克森州蒙斯特市时，在当地见到的市民们说：“军队规模变小了，担心一旦发生战争，会如何应对。” 在今年11月的美国大选中寻求连任的美国前总统特朗普正在加剧这种危机感。他威胁要瓦解欧洲防卫的核心——北约。他还经常暗示，如果再次执政，将不向乌克兰提供一分钱援助。如果乌克兰崩溃，就不能排除俄罗斯侵略威胁扩散到其他欧洲国家的可能性。 火烧眉毛的德国急忙开始培养军队。俄罗斯入侵乌克兰后，德国宣布国防力量进入“历史转折点”，并制定了1000亿欧元（约144万亿韩元）的国防特别加强费。国防预算也将增至原来的2倍。 尽管如此，德国国防部表示，以2023年为基准，联邦军队反而减少了约1500人。因为被贴上引发两次世界大战的“战犯国家”的标签，德国长期以来在增加军备上保持克制。再加上经历和平时期后兵力需求减少，2011年废除征兵制转为募兵制，造成的影响也很大。 最不可抵挡的不可抗拒力，是低出生率导致的人口减少。即使为了增加军人而大幅扩充军费、恢复征兵制，在急剧减少的人口面前，也是无药可救。以2021年为基准，德国的合计生育率（预计一名女性一生中生育的平均新生儿数）为1.58名。为了解决这种危机，德国正在讨论恢复征兵制和允许外国人入伍的方案。 同一年，合计生育率只有德国一半的韩国（0.81名），情况更加危险。据预测，随着20岁男性人口的减少，新兵力规模将从2022年的27万人减少到2040年的16万人。虽然很多人已经忘记，但韩国仍然是停战国家。 过去，即使本国军队不足，在发生紧急情况时也可以期待同盟的帮助。但这种期待被认为是天真的想法的时代已经到来。如果特朗普再次执政，不能排除像执政第一期一样打出撤走驻韩美军这张牌的可能性。美国也很有可能要求韩国自行维护本国安全，并大幅增加防卫费分摊额。 由于乌克兰和中东爆发“两场战争”，西方主要国家的武器和财源已经枯竭。到处都弥漫着“现在处理自己的安保问题都忙不过来”的看法。因此，生育率“倒数第一”的韩国应该慎重地接受外媒“韩国军队的最大敌人是低出生率”的警告，尽快制定对策。

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