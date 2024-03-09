半导体出口增长53%，1月韩国经常项目收支连续9个月实现顺差. March. 09, 2024 07:37. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 韩国经常项目收支连续9个月实现顺差。半导体出口大幅增加，对华出口出现恢复势头，受此影响较大。但是，随着出国游客的增加，服务收支连续21个月出现赤字。 据韩国银行8日发表的《国际收支初步统计》报告显示，今年1月的经常项目收支顺差规模为30.5亿美元。这是自去年5月以后连续9个月实现顺差。顺差幅度虽然比去年12月（74.1亿美元）减少了一半，但是因为年末出口业绩结束等季节性因素，预计2月份的顺差规模会再次增加。 在经常项目收支中占最大比重的商品收支顺差为42.4亿美元。与一年前（-73.5亿美元）相比，扭亏为盈。特别是出口同比增长14.7%，扩大了商品收支顺差规模。这是自2022年5月以来，出口首次出现两位数的增长率。进口额为509.8亿美元，减少了8.1%。 以通关为准，半导体（52.8%）、轿车（24.8%）等的出口增长势头尤为明显。从各地区来看，对美国（27.1%）和东南亚（24.4%）的出口大幅增长，对华出口也同比增长16.0%，时隔20个月转为增势。 相反，服务收支连续21个月呈负增长。1月份的服务收支为-26.6亿美元，与前一个月（-25.4亿美元）相比赤字幅度增大。这是因为，与访问韩国的外国游客相比，国内出国人数大幅增加。特别是寒假海外旅行需求增加等原因，旅游收支逆差规模（-14.7亿美元）比前一个月（-13.4亿美元）有所增加。 韩国银行预测，今年的经常项目收支将出现520亿美元的顺差。韩国银行金融统计部长宋在昌（音）表示：“今年上半年（1~6月）经常项目收支以商品收支为中心，顺差趋势将会持续下去”，“考虑到经常项目收支顺差规模预计在2月份也会扩大，这符合韩国银行预测的顺差基调。”

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