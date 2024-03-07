凯恩梅开二度，拜仁战胜拉齐奥闯进欧冠8强. March. 07, 2024 07:25. by 姜泓求 windup@donga.com. 面临“无冠”危机的德国拜仁慕尼黑队获得了2023~2024赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛8强入场券，暂时松了一口气。 拜仁队在6日举行的与拉齐奥队（意大利）的16强次回合主场比赛中，凭借哈里•凯恩的两粒进球，以3比0取得了胜利。在首回合比赛中以0比1败北的拜仁以两回合3比1的总比分连续5个赛季成功晋级8强。凯恩在当天上半场第38分钟头球破门，接着在2比0的下半场第21分钟攻入盖棺定论的一球。 6日，挑战德甲12连冠的拜仁队在联赛中排名第2位（积分54•17胜3平4负），与领头羊勒沃库森队（积分64•20胜4平）的差距正逐渐拉大。去年11月，在德国杯上，球队以1比2负于第3级联赛球队萨尔布吕肯队，在第2轮就早早被淘汰出局。如果在冠军联赛上也被淘汰，拜仁队本赛季大概率将三大皆空。 韩国国家足球队中后卫、拜仁队的金玟哉当天坐在替补席上，没有出场。从那不勒斯转会后，金玟哉因不是国家队抽调、受伤等原因缺席本赛季尚属首次。面临下课危机的拜仁队主教练托马斯•图赫尔赛前在更衣室里为引起球员们的警惕而踢开箱子，结果右脚大脚趾骨折。 另外，法国豪门球队巴黎圣日耳曼队（PSG）在与皇家社会队（西班牙）的次回合客场比赛中以2比1获胜，顺利进入了8强。下半场替补上场的PSG队的李刚仁在下半场第11分钟助攻了基利安•姆巴佩的第二粒进球，并贡献了自己在本项赛事上的首次助攻。当天攻入2球的姆巴佩与凯恩并列冠军联赛进球榜首位（6球）。PSG队在两回合比赛中以4比1的总比分时隔3年再次晋级欧冠8强。八强对阵抽签将于15日进行。

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