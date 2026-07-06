韩国首颗农林卫星7日发射 每三天可观测朝鲜半岛耕地

据韩国农林畜产食品部5日消息，由自主技术研制的韩国首颗农林专用卫星将于7日发射升空。该卫星每三天对朝鲜半岛全境进行观测，可为耕地调查、农产品供需管理等提供必要数据。消息称，农林卫星（新一代中型卫星4号）将于7日下午4时10分（当地时间7日0时10分）在美国范登堡太空军基地搭载美国太空探索技术公司的“猎鹰9”号运载火箭发射。发射约2小时22分后星箭分离，此后31分钟，卫星将尝试与挪威斯瓦尔巴地面站进行首次通信。农林卫星是韩国首颗自主农林特色卫星。为降低对海外卫星的依赖，该卫星由韩国宇宙航空厅、农村振兴厅和山林厅共同开发。卫星分辨率5米，观测幅宽120公里，能以3天为周期对朝鲜半岛全境实施定期拍摄。卫星搭载了5个利于判别农作物和森林资源长势的光谱波段，适合掌握韩国农林产业结构。农林畜产食品部计划将农林卫星用于耕地利用现状调查和公益直接支付制度落实情况检查。例如，利用人工智能（AI）分析卫星照片，筛选出未耕作地、设施用地、林地、需留存判断的地块等，然后对有必要检查的地点开展现场调查。还将对种植品种等经营主体信息进行常态核实，以杜绝违规领取补贴行为。农林卫星还将用于农产品供需管理。韩国政府计划对蔬菜等供需敏感作物的种植面积以及水稻、大豆等粮食作物的生长状况进行常态收集，预测产量，预先应对价格的剧烈波动。病虫害等异常征兆也可被迅速发现。与此同时，还将在灾害应对、农村空间信息监测、向民间企业和国民分阶段开放卫星数据等方面推进相关工作。世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com