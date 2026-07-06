特朗普从去年起18次交易美国酷澎股票

据悉，美国总统特朗普个人持有酷澎（Coupang）股票，从去年起到今年先次18次买卖酷澎股票。最近，特朗普政府和执政党共和党全方位“守护酷澎”，引发争议，其背景备受关注。美国政府伦理办公室最近公开的总统财产申报资料显示，特朗普去年10月至今年5月通过运营公司共18次交易酷澎股票。据推测，他目前最多持有酷澎股票13万美元（约1.989亿韩元）。特朗普首次投资酷澎为去年10月。他当时先后两次，分别买入“1001美元-1.5万美元”和“50001美元-10万美元”股票，同月又追加购买“1001美元-1.5万美元”股票，此后10月和11月再次抛售，12月重新购买等，以这种方式到今年5月为止频繁进行交易。不过，该时期正值酷澎泄露个人信息泄露导致股价大幅下跌时期，预计收益率不高。酷澎虽然在韩国经营大部分生意，但创业者是韩裔美国人金范锡，并在美国纽约证券交易所上市。酷澎泄露个人信息事件后，美方以韩国政府的监管是对美国企业的过度干涉为宗旨，袒护酷澎。有分析认为，这种情况下，特朗普持有酷澎股份并不合适，与最近美国偏袒酷澎的基调也不无关系。据悉，美国贸易代表部代表贾米森·格里尔2024年也从酷澎收取1万美元（约合1530万韩元），进行了演讲和咨询。纽约=常驻记者林宇善 iamsun@donga.com