首尔马拉松升至世界田联上半年全球马拉松赛事排名第四

作为韩国唯一的世界田联“白金标”赛事，2026年首尔马拉松在由世界田联（WA）评选的今年上半年全球马拉松赛事排名中名列第四。首尔马拉松组织委员会5日表示，根据世界田联以竞技水平为标准公布的今年赛事排名，首尔马拉松综合得分10016分，在马拉松项目上位列第四。伦敦马拉松以11307分位居第一，东京马拉松（10497分）和波士顿马拉松（10185分）分列第二、第三。世界田联将以下三项分数相加计算综合得分：以参赛选手世界排名为基础计算的“参赛分”、以精英选手在赛事中实际创造的官方成绩为基础计算的“成绩分”、以及在打破世界纪录时获得的“奖励分”。其中，占比最大的成绩分，是将男女各组前5名的成绩换算为积分计算得出，成绩越好得分越高。因此，以赛道平坦闻名的伦敦马拉松或以坡度下降为主的波士顿马拉松，通常能获得较高分数。然而，今年首尔马拉松在此项得分中取得9811分，高于波士顿马拉松的9800分。组委会说明称，这表明首尔马拉松的赛道是能够让世界顶尖跑者发挥最高水平的精品赛道。事实上，在今年首尔马拉松国际精英男子组比赛中，6名选手以2小时4分多的成绩展开激烈争夺，上演了精彩对决。哈夫图•特克卢•阿塞法（26岁，埃塞俄比亚）以2小时4分22秒的赛会新纪录成功实现两连冠。这是韩国境内所有马拉松赛事中的最快纪录。第二名格塔内•莫拉•塔米雷（32岁，埃塞俄比亚）仅以1秒之差冲线，竞争之激烈可见一斑。女子组方面，哈本•海卢•德塞（28岁，埃塞俄比亚）以2小时19分9秒夺冠，赛事涌现出世界顶级水平的成绩。组委会方面称：“正如世界田联排名所证实的那样，首尔马拉松已确立为全球顶尖选手和粉丝瞩目的世界顶级赛事。”并表示：“将以此次将韩国体育的国际地位提升一个台阶的成绩为基础，把首尔马拉松发展成世界最顶级的马拉松赛事。”任寶美 bom@donga.com