姜勋植：“半导体超额税收将投入于支持西南地区集群”

总统秘书室长姜勋植（照片）5日强调，将为半导体集群投资提供电力和用水援助，并表示：“这将成为使用追加税收的重点。”这意味着，半导体繁荣带来的超额税收应该投资于半导体集群等“三大超级项目”。姜勋植当天在青瓦台秘书室长办公室接受《东亚日报》采访时，就湖南地区半导体集群建设事业相关的电力、用水支援表示：“现在应该讨论所有核电站的问题。一般情况下，制造核电站需要7-9年的时间，应该讨论提高核电站速度的方案。”他还提到利用半导体超额税收的必要性说：“可再生能源储存装置、抽水蓄能发电也需要大幅扩张。那么，这个预算从哪里来呢?。”姜勋植在当天召开的高层党政协议会上也表示：“为了将追加税收用作未来一代的投资财源，将推进新设未来应对基金。”姜勋植就“三大超级项目”强调：“这是培养重化学工业的前总统朴正熙的挑战、开启信息化社会的前总统金大中的慧眼、卢武铉前总统的均衡发展、文在寅前总统的再生能源转型等历届总统的国政精神的总集合项目。”就房地产拥有税调整问题，姜勋植表示：“将在7月中旬由李在明总统亲自主持的房地产讨论会上，就多个政府方案收集国民集体智慧。将把反映税制、利率、供应等综合市场状况的A、B、C方案全部放在桌子上，与国民一起进行讨论。房地产拥有税率和超高价住宅标准等都将进行讨论。”姜勋植在共同民主党即将召开8·17全党大会之际，就执政第二年的执政党-青瓦台关系表示：“应该建立党青一起工作、取得成果、共同负责结果的结构。”文炳基记者、朴训翔记者 weappong@donga.com、tigermask@donga.com