韩政府探讨追加建设核电站 第12次电力供需基本计划须明确实施方案

韩国政府着手为半导体、物理人工智能（AI）及人工智能数据中心等“三大超大型投资项目”确保电力供应。总统秘书室室长姜勋植5日在接受《东亚日报》采访时，就湖南地区半导体集群项目表示：“已到了需全面考虑核电的阶段”，“一般核电站建设需要7到9年，还应商讨如何缩短工期”。气候能源环境部长官金成焕2日也在与本报道信时表示：“可以考虑追加建设核电站。”三大超大型项目若要成功，电力、用水等基础设施投资必须先行。据悉，光州半导体产业集群（产业园）启动需要6.3吉瓦电力，而到2035年，在忠清、岭南、湖南、江原等地建设的人工智能数据中心运营还需新增18.4吉瓦发电装机容量。这意味着需要新增与韩国目前运营的26台核电机组总容量相当的至少24台以上（每台约1吉瓦）的庞大电力来源。若维持现状，别说“半导体速度战”，连破土动工都无法实现。半导体工厂一旦发生微小电压波动或停电，就会导致生产混乱，24小时稳定供电必不可少。湖南地区太阳能、风能等可再生能源资源丰富，但必须克服受天气和时间影响发电量变化的“间歇性”问题。追加建设作为稳定基荷电源的核电站，是现实的补充对策。金成焕3日在节目中表示：“即使不新建厂址，全罗南道灵光郡的韩光核电站还可以再建2台，蔚山蔚州的新蔚核电站也可再建2台，共可增建4台机组。”也就是说，若能确保土地，就能缩短核电站工期。消除地区内的反对与矛盾，开辟道路，是促成企业投资的政府、地方自治团体及地区社会的责任。韩国政府每15年制定一次规划国家电力需求和发电设备构成的电力供需基本计划。上月，根据第11次电力供需基本计划，选定庆尚北道盈德和釜山机张分别为新增2台核电机组及1座小型模块化反应堆（SMR）的候选地。预计于9月定期国会前后公布的第12次电力供需基本计划（2026-2040年）中，必须拿出何时、何地、如何获取追加电力以支持三大超大型项目的具体方案。三星和SK已决定在京畿道龙仁、平泽以及湖南地区的半导体工厂等地共投资4755万亿韩元。这两家企业及现代汽车、LG、韩华等还公布了在岭南地区的312万亿韩元投资计划。现在是政府和地方自治团体以基础设施投资予以回应的时候。