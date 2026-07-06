韩国每年劳动1833小时，比德国多501小时

统计显示，去年韩国劳动者的年均劳动时间为1833小时，在经济合作与发展组织主要成员中排名第六，比劳动时间最短的德国每年多500个小时以上。据经合组织5日消息，韩国去年人均劳动时间为1833小时，比经合组织36个成员的平均值（1736小时）多97小时。劳动时间比韩国多的只有墨西哥（2205小时）、哥斯达黎加（2183小时）、智利（1912小时）、希腊（1874小时）、以色列（1870小时）等5国。美国（1800小时）、澳大利亚（1633小时）、日本（1598小时）、英国（1533小时）等主要发达国家的年均劳动时间比韩国短少则33小时多则300小时。特别是，与劳动时间最少的德国（1332小时）相比，韩国多501小时，以每天工作8小时为基准，比德国人多工作63天。不过，韩国劳动时间一直呈减少趋势。据分析，这主要是受实行每周5天工作制和扩大代替公休日等的影响。从2010年的2163小时减至2015年的2082小时，再到实行每周52小时上限制的2018年，首次降到2000小时以下的1992小时。去年比2024年（1865小时）再次减少32小时。韩国政府的目标是，到2030年劳动时间降至经合组织平均水平的1700小时，为此正在推进包括实行每周4.5天制等的“缩短实际劳动时间路线图”，制定了防止“免费加班”的防止滥用综合工资方针，为了防止下班后不必要的业务联系，还在推进制定所谓的“禁止下班后Kakao Talk法”。全彩恩记者 chan2@donga.com