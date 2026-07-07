韩国将用光州军用机场地皮建设半导体集群

青瓦台7日表示，三星电子和SK海力士决定在光州军用机场地皮上建设4座湖南地区半导体晶圆生产工厂。青瓦台还决定最大限度地提前在京畿道龙仁市建设的10座晶圆生产工厂规模的半导体集群竣工日程。李在明总统强调：“正在展开关系到国运的全力竞争。速度战非常重要。”总统秘书室长姜勋植当天在青瓦台召开由李在明主持的“超级项目”民官联合检查会议之后，在新闻发布会上表示：“企业提出意见，说湖南地区候选地中光州军用机场是最合适的地皮。因此决定在军机场用地建设湖南半导体产业园区。”他表示：“光州军用机场地区可以确保250万坪规模的地皮，机场特性上已完成平整化，可以最大限度地减少用地施工时间。它临近光州市中心和KTX（高铁）站，在确保人力和定居条件方面也有优势，而且与道路、机场、港口等相关的物流接近性也很优秀。”这意味着，如果利用军用机场基地，可以大幅缩短征用土地所需的时间。据悉，参加当天会议的三星电子和SK海力士都表示，军用机场用地是最适合建设新工厂的地方。军用机场占地面积为826万平方米，是另一个候选地尖端3地区（362万平方米）的两倍多，具有扩张性的优势。李在明当天不仅强调光州，还强调龙仁半导体集群早期竣工的行政程序和放宽监管。对于环境影响评价，李在明表示：“同一个地区，有必要再做一次吗？如果已经有了（评价），重要的是引用其结果。即使重新实施，也有必要大幅缩短时间。”对于土地征用过程中出现的所谓“钉子户”争议，他指示“同时启动协议取得和强制征用程序”。由此，气候能源环境部表示，对于光州半导体集群环境影响评价，将适用附近地区的评价结果，以缩短评价时间。此外，就龙仁半导体集群问题，姜勋植表示：“从土地补偿到电力用水供应，将最大限度地提前整个日程。”尹多彬记者、李珉娥记者 empty@donga.com、omg@donga.com