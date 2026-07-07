伪装韩国产电池出口等贸易安全违规案件被查获 规模达7703亿韩元

关税厅今年4月查获了一家将价值30亿韩元的4606件外国产电动摩托车电池伪装成韩国产品出口到第三国的企业。该企业或在国外为电池贴上“韩国制造”的标识，或将外国产零部件在国内简单组装后冒充国产出口。关税厅还查获了“换标”案例，即从特定国家进口价值120亿韩元的23万件半导体设备后，在未进行任何加工的情况下仅贴上韩国产标识便出口到美国。将外国产产品伪装成国产出口，或将出口管制对象物品未经许可私自带往海外的“贸易安全违规犯罪”今年被查获的规模创下历史新高。据关税厅6日消息，今年1月至5月，贸易安全违规犯罪查获规模为31起，金额达7703亿韩元。已超过去年全年查获金额（6556亿韩元）。按类型划分，将外国产产品冒充国产出口至第三国的“冒充国产迂回出口”案5273亿韩元（20起），未经许可携带出口管制物品出境或虚假申报的“战略物资非法出口”案2430亿韩元（11起）。此外，还有6家企业将二次电池全工序制造设备伪装成发往无需出口许可的国家，实际上企图迂回出口至需获许可的国家，被海关查获。查获规模达4768亿韩元，是关税厅查获的单一案件中金额最大的贸易安全违规案件。一家未经出口许可便将搭载高性能图形处理器（GPU）的816台人工智能服务器私自带往海外的企业也被查获，规模达2500亿韩元。关税厅调查局长金正表示：“将强化进出口数据分析能力，并通过与相关机构的合作，彻底阻断经济安全违规犯罪。”世宗=李相桓记者 payback@donga.com