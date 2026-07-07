任职13年后卸任 郑梦奎称“所有过错由我负责”

大韩足球协会会长郑梦奎（见图）在任职13年6个多月后卸下会长职务。但新会长的选出预计将面临不少难关。大韩足球协会6日表示：“郑梦奎会长在主持了最后一次任员会议后提交了辞呈。”郑梦奎于2013年1月就任第52届足球协会会长，去年2月成功实现四连任，但未能完成截至2029年的任期便宣告下台。据悉，郑梦奎曾在2026年美加墨世界杯开幕前的5月29日表示“将在世界杯结束后辞职”，但在洪明甫前主教练率领的代表队未能突破大赛小组赛门槛即遭淘汰、围绕足球协会的批评声浪愈发高涨的情况下，他将辞职时间提前。郑梦奎在任期内为天安韩国足球综合中心的建设、2022年卡塔尔世界杯晋级16强等做出了贡献。但也因在洪明甫前主教练选任过程中出现的程序争议而备受指责。文化体育观光部曾于2024年对足球协会实施监查，并要求足球协会对郑梦奎处以资格停止以上的重罚。郑梦奎当天通过自己的社交媒体表示：“有时回应了期待，有时也让各位深感失望。所有的荣耀和成果都归功于选手和球迷，不足和过错则完完全全是我的责任。”由于郑梦奎的任期还剩1年以上，足球协会须根据章程在60天内选出下一任会长。但下任会长选举能否像以往一样以间接选举方式进行还是未知数。文化体育观光部长官崔辉英上月29日在社交媒体上表示：“听说有人担心，足球协会新任会长的选出只能依据现有章程按照以往相同的方式进行。如果理解陷入无力感的国民的渴望，就不会那么做。”透露了选举制度需要改善的立场。足球协会的选举相关章程须遵循上级团体大韩体育会的章程。大韩体育会将于16日通过代议员临时总会修订大韩体育会长选举相关章程。据悉，大韩体育会长选举将实现接近直选制水平的选举人团扩大。但即使大韩体育会修改章程，仍留有会员项目团体规定修订等多项后续程序，足球协会要在60天内选出新会长并非易事。因此，大韩体育会预计也将讨论延长60天内选出会长的规定期限或引入例外条款。金培中 wanted@donga.com