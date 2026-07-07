“24小时应对汇率”……企业表示欢迎，也担心剧烈波动

“卖10个！”（卖出1000万美元）“1528.0！成交！”（完成1美元兑换1528.0韩元的交易）6日上午7点半，首尔市中区韩亚银行总行的韩亚无限首尔交易室。韩国外汇市场24小时开放的第一天，交易室里响起外汇销售商们的声音。当时，韩亚银行刚签订三星电子要求的1000万美元（约153.3亿韩元）的交易。交易室电子屏幕上显示，韩元兑美元的汇率比前一个交易日上涨2.4韩元（0.16%），达到1528.0韩元。当天首尔外汇市场上，韩元兑美元的汇率比前一个交易日上涨4.7韩元，以1530.3韩元结束白天交易（下午3点半）。这是受外国人在韩国综合股指上持续净抛售的影响。韩国政府和金融界从当天起将外汇市场转换为24小时交易机制。由此企业可以迅速应对夜间汇率变动危险，外国人可以轻松投资韩元，但也有人担心，由于夜间交易量不足，变动性会很大。● 企业“能立即应对外汇风险”韩元兑美元的交易时间原来是从平日上午9点到第二天凌晨2点，从当天起扩大至周一清晨6点到周六清晨6点。除1月1日以外，公休日也将进行交易。实际上是除周末外的24小时交易。美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚美元等世界主要国家的货币在各国24小时进行交易。进出口企业和海外银行分行对此表示欢迎。三星电子负责管理外汇交易和汇率风险的朱民根（音）部长表示：“以前海外发布经济指标后，即便汇率变动性增大，也只能等到上午9点，但以后可以立即应对，风险管理变得容易了。”韩亚银行伦敦分行行长李成弼（音）充满期待地说：“现在可以在当地更加积极地挖掘外汇交易需求了。”被称为“西学蚁民”的美股投资者也可以通过实时汇率涨跌，在有利的时候进行兑换。需要寄给留学生子女的学费和生活费的父母们也可以减少以往按交易时间进行兑换的不便。● “要观察夜间汇率暴涨的可能性”扩大韩元对美元交易时间，是韩国政府推动韩国股市被纳入摩根士丹利资本国际（MSCI）发达市场指数所采取措施的一部分。目前，韩国被纳入摩根士丹利资本国际新兴国家指数。此前，摩根士丹利资本国际在每年的年度市场分类中，拒绝把韩国纳入发达国家指数，其理由是“难以兑换韩元”。韩国政府认为，随着外汇市场交易时间的扩大，韩元兑换变得容易，韩国股市很有可能被编入摩根士丹利资本国际发达国家指数。如果成功纳入，相信韩国股市的外国资金将活跃地流入韩国，韩元对美元汇率的上升势头将得到稳定。专家们认为，扩大外汇市场交易时间有助于韩元国际化，但若想扩大外汇交易量，就要推出能让外国人感受到投资魅力的多种金融商品。也有人担心，随着外汇市场24小时开放，前一晚发生的全球政治、经济活动可能会导致变动性增大。资本市场研究院高级研究委员姜贤珠（音）解释说：“如果夜间流动性不足，可能会出现暂时性的价格歪曲现象（韩元兑美元汇率暴涨）。有必要增加流动性供给，强化变动性检查。”朱贤宇记者、康佑硕记者 woojoo@donga.com、wskang@donga.com