比失败更可怕的韩国足球“重启”本能



拥有孙兴慜、李刚仁、金玟哉，却草草结束了2026年美加墨世界杯征程。沉默数日的大韩足球协会于3日发布了道歉信。



“以此次大赛失败为教训，将通过深刻反省与省察，重新准备韩国足球的未来。”



这是熟悉的语句。2014年巴西世界杯、2018年俄罗斯世界杯，再到此次大赛。失败后的应对如出一辙。只是措辞稍有不同，给人一种“复制粘贴”的感觉。



反复的难道只有道歉信吗？众多足球人指出，韩国足球在反复“重启”。重启意味着清除记忆和数据。一位前世界杯国脚就协会“反省与省察”的问题点这样说道：



“我们连续11次晋级世界杯，2002年还经历过四强。但实在无法理解，为何每次都要从白纸开始重新准备。难道在世界杯上毫无收获吗？学习好的学生会对答对的题目持续检验，将答错的题目整理到错题本上，从而减少失误。但韩国足球每到世界杯就在临阵磨枪。”



韩国足球每逢世界杯结束便宣告重新出发。主教练更换，战术改变，代表队追求的足球风格也被重新设计。球员们则重新开始适应。问题在于，在这一过程中，过去的世界杯被当作不存在的时间。上届世界杯验证过的战术、球员们的经验、在国际舞台上确认的竞争力，是否被运用到了下一届世界杯的准备过程中？韩国足球要推进的强项是什么，弱点该如何弥补，对此有过长期共识吗？



对于这些问题，大韩足球协会恐怕很难自信地回答。因此，每当任命新主教练时，都只能委托其打造新的理念。代表队的战术和方向每每被当时主教练的倾向所左右，主教练一旦离开，那种足球也随之消失。



仅看2022年卡塔尔世界杯前后便是如此。保罗•本托主教练体制下打磨出的后场组织进攻和以控球率为主的比赛运营，在尤尔根•克林斯曼主教练体制下事实上中断了。在日本采访韩国足球超过25年的记者吉崎英治指出：“本托主教练体制下取得了不小的成功，但缺少脉络的克林斯曼主教练上任后，连续性就断了。”



大韩足球协会并非一直袖手旁观。2014年和2018年世界杯结束后，协会曾发布白皮书，梳理了失败原因和改善课题。但那本白皮书未能成为下一届世界杯的设计图。它未能积淀成为主教练任命的标准、代表队运营原则的系统。



此时需要的不是又一次全面改组。韩国足球没必要每4年从原点重生。必须拿出有连续性的计划及活用方案。下一届世界杯是上一届的延续。足球解说员李荣杓不是说过吗，“世界杯不是去经历的地方，而是去证明的地方。”如果此次大韩足球协会的道歉信中包含停止“重启”的宣言，那会如何呢。这是反省与省察的核心要点。

