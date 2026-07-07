延期宣布军校整合……经过深思熟虑，才能产生推进动力

国防部原计划6日公布整合陆海空军士官学校、创建国军士官学校的基本计划，但在新闻发布会1小时40分钟前突然推迟。国防部表示，国防部长安圭伯将出席青瓦台日程，新闻发布会时间将另行公布。但是，突然取消新闻发布会与陆海空军士官学校总同学会预告8日举行反对整合动员大会等军队内外强烈反对整合不无关系。国防部正在构思一二年级的陆海空军学生一起接受教育，三四年级时按军队类别接受特殊教育的方式。意思是说，如果三军各自行动，将难以应对连接人工智能、网络、宇宙领域的现代战争，因此应该培养从学生时期开始一起作战的协同性。为应对人口减少，正在推进提高干部比率的军队结构改革，因此，培养担当核心的精锐军官的方式确实需要改变。但是，军队组建整合工作组仅仅是在2个月前。长期以来，陆军以地面战和后勤、海军以舰艇运用、空军以航空作战为中心，各自发展指挥体系。有人指出，在确保充分时间有机地连接三军作战系统之前，如果急于推进士官学校的整合，只会产生削弱各军专业性的副作用。美国、英国、法国等军事强国分离陆海空军士官学校，毕业后通过作战和训练熟悉协同性，其原因也有必要进行研究。尽管如此，国防部还是只提出在目前高中二年级学生入学的2028学年以新体制选拔学生的时间表。为客观检验和讨论整合士官学校效果的听证会，却一次也没有举行过。李明博政府时期也曾推进士官学校的整合，但由于陆海空军利害关系纠缠，反对意见一直存在，最终未能如愿。国防部不能仅仅推迟几天宣布改革方案了事。只有先经过听取多种意见、说服、接受的讨论过程，才能激活整合的推进动力。