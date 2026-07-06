独立纪念日的星条旗，在问美国建国的意义



美国独立250周年纪念日的当地时间4日上午，在纽约街头看到的星条旗并没有想象中的那么多，不免感到惊讶。美国的服装文化很讲究应景。不久前，以纽约为基地的美国职业篮球（NBA）球队尼克斯队进入决赛，整个一个月，无论男女老少，到处都是身穿尼克斯队服和T恤衫的人。但在被称为“四分之一千年”的国家历史纪念日，很多人没有穿印有星条旗的衣服，而是身穿平常衣服，着实不太协调。



直到几年前，看到美国，我还觉得，“还有比这个国家的人更热爱本国国旗的人吗?”因为从孩子们的T恤到铅笔、纸杯蛋糕，日常生活中很多物品和设计中融入了星条旗。特别是，一想到韩国现实中不知从何时起，太极旗一词被政治化，甚至包含谴责和嘲弄意义，就羡慕所有人都能单纯地喜欢本国象征的美国。



但今年独立纪念日的星条旗却与过去大为不同。去年成功再次执政的特朗普总统从2024年竞选活动起，就把星条旗作为“让美国再次伟大（MAGA）”的象征。最近某美国媒体分析称：“星条旗对一些人来说是美国的国旗，但对另一些人来说只是插在棍子上的一顶帽子。”



一些人担心自己被视为特朗普支持者而避开星条旗，甚至出现了独立纪念日也不穿印有星条旗的衣服或在前院里挂星条旗的事情。相反，在保守色彩较强的地区，村民们都会在前院挂上星条旗装饰。居住在这些地区的人们中，很多人对不挂星条旗感到有负担。一些人表示，尽管存在政治分歧，但不得不挂星条旗。讽刺的是，发生这些事件是在把所有人的自由和平等当作建国理念、民主象征的美国。



最近一项民意调查中，几乎一半（47%）的美国人表示“对即将到来的独立250周年几乎或完全没有兴趣”，过半数（52%）的人表示“独立纪念日不会在家里悬挂星条旗”。



包含美国精神的独立宣言有两个最重要的句子。一句是“所有人被平等创造，被创造者赋予不可转让的权利”。另一句是“政府的正当权力来自受统治者（国民）的同意”。



在由全世界人组成的移民国家美国，不论出身哪国、是何人种，全体国民在这种精神下团结在一起，在国家竞争力层面也非常重要。打造当今美国的250年力量，源于世界上最多样的人聚集在一起形成的“我们能做到”的共同体意识和开拓精神。它还延伸为创造世界级企业和技术的“企业家精神”。



但从最近美国的情况来看，即使是在美国出生，或者是在法律上没有任何问题的“真正美国人”，在星条旗下，所有人都能感受到同样的完整的归属感吗? 从特朗普总统针对移民、LGBT、非白人、穷人的行动来看，建立美国的独立宣言的核心哲学黯然失色。



特朗普在4日晚举行的250周年纪念演讲中也表示，“我们绝对不欢迎共产主义者”，发出了分裂的政治信息。把某些人妖魔化，以刺激另一方的愤怒，排斥某些人，以最大限度地提高另一方的凝聚力，这是最容易的、也是最糟糕的政治。美国能否在建国300周年之际在星条旗下团结为一体？不仅希望美国人，也希望我们自己不要被愤怒支配，形成智慧的共鸣。

