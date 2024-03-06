害怕人工智能时代？领导者总是害怕的. March. 06, 2024 07:44. . “人工智能是当今时代的‘鬼怪（Boogieman）’。意思是说，它是虽然没有实体却能给人在想象中带来恐惧感的东西。不要害怕自己不是人工智能时代做好准备的领导者。应该害怕的是恐惧本身。” 法国印西亚德商学院客座教授曼弗雷德·凯茨·德·布里斯最近通过视频接受采访。面对《东亚商业评论》记者团询问“人工智能时代理想的领导力”时，他反而表示：“不要执着于人工智能。领导力的本质不会改变。” 在人工智能时代，领导者们担心因无法适应快速变化的技术变化而影响个人乃至组织竞争力，作为领导力领域最高水平的主张，这一回答给人带来了新鲜的冲击。因为与催促在革新时期彻底改变领导者和领导力的作用的诸多建议不同，他要求采取“逆向思维”。他强调：“领导者在电话、电视、网络、手机首次开发的时期也经常感到极度不安和恐惧。这种不安感不是人工智能时代创造的，而是领导者的本质特性。” 随着进化速度的加速，人工智能达到能够履行企业内人类权力生态界金字塔顶端的C级管理人员主要作用的水平后，实际上记者经常会接触到本能地吐露感到威胁的企业家们。在今年1月举行的信息技术和家电展示会——消费电子展上，一名接触到帮助制定战略的人工智能的大企业高管也表示：“人工智能能够快速、准确地做出最高决策权者以负责一切的决心坚决执行的战略决定，洞察力等人类固有的价值很快就会失去光彩。” 但人工智能及领导力领域的学者们一致认为，应该将人工智能视为“同事”和“助手”，而不是领导的“替代品”。他们解释说，人工智能只是帮助人们主导制定战略的一种工具。 因此，领导者的作用也应该集中在促进人类职员和人工智能的合作，最大限度地提高“集体的天才性”。哈佛商学院教授琳达·希尔（音）表示：“在茫然害怕或评价人工智能之前，领导人亲自使用人工智能，感受机会、局限和危险，可以让人类和人工智能一起发挥集体智慧。” 像“聪明的人工智能同事”一样，“傻瓜般的人类同事”的作用在技术革新的时期反而更加迫切，这种“逆向思维”也有必要记住。在人工智能时代，像快速的技术发展速度一样，要求迅速的决策，并表现出独断专行的强大领导力很容易主导。出现这种情况时，成为缓冲装置的要素就是“胡言乱语”。 “在领导者看来，抛出一些不像话或滑稽的话语，提供转变想法的机会，这种健康的不敬心是打造‘好领导’所必需的。因此，在人工智能时代，领导者一定要把‘傻瓜’留在身边。”这是以首席执行官为对象的精神分析研究大师凯茨·德·布里斯教授给韩国商业领导者留下的嘱咐。

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