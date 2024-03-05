TWICE回归即巅峰！登顶美公告牌主要专辑排行榜. March. 05, 2024 07:55. by 李智允记者 asap@donga.com. 女子偶像团体TWICE登上了美国公告牌（Billboard）主专辑排行榜“公告牌200”的第一位。这是K-POP歌手第8次在该排行榜上获得第一名。 3日（当地时间），美国公告牌通过排行榜预告报道表示，TWICE凭借第13张迷你专辑《With YOU-th》登上了“公告牌200”的冠军宝座。她们力压美国乡村音乐明星摩根•沃伦的专辑《One Thing at a Time》、坎耶•韦斯特与泰•朵拉•尚共同发行的《Vultures 1》等超人气专辑，登上排行榜榜首。 这是非英语专辑第24次登上“公告牌200”排行榜榜首。此前，防弹少年团（BTS）、BLACKPINK、NewJeans、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、Stray Kids、SuperM、ATEEZ等7个K-POP组合占据过第一位，由此TWICE成为第8个登上公告牌榜首的K-POP组合。2015年出道并推出《Cheer Up》等热门歌曲的TWICE在5次进入相关排行榜前10名后，首次登上榜首。 “公告牌200”专辑排行榜是将流媒体播放次数、数字音源下载次数等换算成专辑销量的数值（SEA+TEA）后，与实物唱片销量相加后进行排名的。《With YOU-th》在此次统计期间创下了相当于9.5万张的专辑销量。新专辑中收录了主打歌《One Spark》等6首歌曲。

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