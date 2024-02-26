史蒂芬•延再获最佳男主角奖，包揽美国演员工会奖电视部门4个奖项. February. 26, 2024 07:58. by 柳原模 onemore@donga.com. 韩裔演员史蒂芬•延（41岁•照片)）凭借奈飞电视剧《怒呛人生（BEEF）》在美国演员工会奖（SAG Awards）颁奖典礼上也获得了最佳男主角奖。至此，史蒂芬•延继上个月的金球奖、黄金时段艾美奖、评论家选择奖等之后，今年在美国的4个主要颁奖典礼上包揽了限定剧/迷你剧/电视电影类最佳男主角奖。 25日（当地时间）在美国洛杉矶举行的第30届演员工会奖颁奖典礼上，史蒂芬•延被选为限定剧/迷你剧/电视电影类最佳男主角奖获奖者。《怒呛人生》的女主人公黄阿丽（Ali Wong）当天也获得了该部门最佳女主角奖。 史蒂芬•延在当天的获奖感言中表示：“感谢心爱的家人和《怒呛人生》剧组。”接着，他提到自己的演技助教黛博拉说：“每次我说‘你不懂。这好像很有韩国特色’时，她总是说‘不，这是我们所有人都经历的事情’。那个对我来说真的很重要。” 电视剧《怒呛人生》由韩裔导演李成镇担任编剧和导演，史蒂芬•延等韩裔演员大举出演。这是一部讲述男女主人公因粗暴驾驶而引发骚乱的黑色喜剧。该作品在演员们的演技和作品性方面得到认可，在广播界最具权威的艾美奖颁奖典礼上包揽了最佳作品奖和最佳男主角奖等8个奖项，还获得了金球奖3冠王、评论家选择奖4冠王等。 在当天颁奖典礼的电影部门，《奥本海默》获得了最高奖《Outstanding Performance by a Cast》（最佳群戏奖）、最佳男主角奖、最佳男配角奖等三冠王。同时，在当天的颁奖典礼上，还介绍了回顾今年已故好莱坞演员出演作品的追悼视频，其中包括出演电影《寄生虫》（2019年）等的已故韩国演员李善均。电影《寄生虫》在2020年演员工会奖颁奖典礼上获得了最佳群戏奖。

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