美国商业房地产危机扩散到韩国金融公司. February. 14, 2024 07:59. by 李栋勋记者、申亚衡记者 dhlee@donga.com. 国内A商业银行的海外代替投资负责人因美国商用房地产价格暴跌而大伤脑筋。虽然向美国心脏地带纽约曼哈顿地区发放了最安全的优先贷款，但随着资产价格暴跌，有人提出了大规模损失的可能性。虽然最近与以不良资产为主收购的美国当地基金进行了价格协商，但是因为价格比想象中低，未能做出出售决定。海外房地产通常以优先贷款填补贷款价值比率（LTV）的60%。优先贷款有损失的可能性意味着资产价格暴跌了60%以上。A银行包括优先贷款在内的美国房地产投资资产达1万亿韩元。 13日，据金融投资业界透露，去年国内四大金融控股公司积累了8.9934万亿韩元左右的坏账准备金。这比2022年（5.2079万亿韩元）增加了71.4%，出于历史最高水平。据分析，随着美国等全球房地产价格的暴跌，采取了事前应对措施。 按金融控股公司分类，KB金融积累了最多的3.1464万亿韩元的准备金。据悉，本月7日发表业绩后，KB金融虽然表示“海外房地产的不良率为0.2%”，但最近连最安全的优先贷款也预计会受到损失，积累了历代级的准备金。新韩金融（2.2512万亿韩元）、友利金融（1.8807万亿韩元）、韩亚金融（1.7148万亿韩元）等也积累了超过1万亿韩元的准备金。 投资业界预测，考虑到美国等海外房地产的价格下降趋势，国内金融机构今年需要积累更多的准备金。以去年6月末为准，国内金融公司的海外商用房地产投资规模达55.8万亿韩元，其中占25%的14.1万亿韩元将于今年到期。业界专家分析说，像最近房地产市场冻结的情况下，大规模损失是不可避免的。 考虑到银行或保险公司等的自身资本，即使出现损失，危机也不会扩散到整个金融系统。但有观测称，资金能力不足的部分中小型证券公司或资本公司等可能会面临生存危机。首尔大学经济学部教授安东贤（音）表示：“有必要分辨海外房地产资产的玉石（优劣）”，“投资机构之间要协作，迅速整理不良资产，采取对优质资产进行追加投资等措施。”

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